Belen Rodriguez, c’è il bacio con Elio: foto e dettagli

Tante le voci circolate, nelle ultime settimane su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Sono solo amici? Oppure sono una coppia e la showgirl ha archiviato il suo legame sentimentale con Stefano De Martino? Le ultime foto riportate da Diva e Donna, che ha paparazzato Elio e Belen in un bar a Milano, rappresentano un ulteriore tassello di questa intricata storia.

Belen Rodriguez: bacio ad Elio Lorenzoni

È stato proprio il settimanale sopra citato ad immortalare il bacio tra Belen ed Elio. I due, infatti, sebbene si fossero mostrati insieme già diverse volte agli occhi del pubblico, non erano mai stati fotografati mentre si scambiavano questo tipo di effusione. Il bacio rappresentava quel tassello mancante di un quadro che sembrava già essere ben delineato: Belen ed Elio sono una coppia.

Sebbene Belen non abbia mai ufficializzato la storia con Elio in modo diretto, sono tanti gli indizi che, già prima di questo bacio, avevano fatto intendere che l’imprenditore bresciano potesse essere la sua nuova fiamma. Dall’affinità mostrata al compleanno di Ignazio Moser, passando per la voce di una presunta fuga di Belen verso l’Hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire ai paparazzi e stare con Elio, questi erano stati solo i primi gossip di una storia destinata a trovarsi al centro di costanti voci e indiscrezioni.

Gli indizi della storia tra Belen ed Elio

Poco tempo dopo ci fu la foto di Veronica Cozzani, madre di Belen, che mostrava Elio e la modella argentina in piscina insieme ad Albarella. Si ipotizzò che l’imprenditore potesse aver conosciuto, in quell’occasione, i figli della showgirl. Passato qualche giorno, Belen si mostrò, tramite video circolato sui social, al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, grande amica di Elio.

Il 30 agosto, la showgirl fece la sua mossa: pubblicazione su Instagram di una serie di scatti che la mostravano con l’imprenditore, con tanto di didascalia ironica. Il gesto, per molti, rappresentò l’ufficialità della storia con Elio, altri, invece, interpretarono il tutto come una volontà della modella di ribadire che tra i due ci fosse soltanto una lunga amicizia.

A chiudere il cerchio, negli ultimi giorni, gli scatti del weekend in montagna all’insegna dell’adrenalina. Qui, Elio e Belen si erano lanciati con il parapendio, dando l’idea di essere più affiatati che mai. Ora è arrivata anche la foto di un loro bacio. Chissà se, a questo punto, Belen dirà la sua a riguardo o continuerà a seminare indizi su una storia che, ormai, pare essere sempre più chiara.