Belen e Elio “adrenalinici”, è amore vero: foto, retroscena e dettagli

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più. Le foto e i dettagli del weekend “adrenalinico” in montagna.

È ormai evidente come Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non siano più intenzionati a nascondersi. Sempre più affiatati, i due hanno passato un weekend in montagna, lanciandosi anche con il parapendio. Il magazine Chi li ha fotografati e ha poi riportato i dettagli di questa gita fuori porta all’insegna dell’adrenalina.

L’adrenalinico weekend di Belen ed Elio

Arrivati a Pinzolo, in Trentino Alto Adige, il venerdì sera, nella giornata successiva Elio e Belen si sarebbero concessi un po’ di relax in una suite con piscina. La domenica, invece, sarebbe stato il giorno del parapendio sulle Dolomiti. Accompagnati al punto di decollo da una jeep, Elio e Belen si sono lanciati (guidati dagli istruttori). Che questa esperienza adrenalinica possa essere una prova d’amore del loro tanto chiacchierato rapporto appena sbocciato?

Ormai sono diversi gli indizi che spingono ad ipotizzare che Elio e Belen possano avere una relazione. L’ultimo era arrivato solo qualche giorno fa, con la showgirl che aveva condiviso su Instagram alcune foto ritraenti lei ed Elio. Tra queste, ce n’era anche una risalente a dieci anni fa. Il gesto aveva creato una certa confusione tra gli utenti, chiedendosi se Belen avesse provato ad ufficializzare la relazione con Elio o se avesse voluto ribadire come, in realtà, a legare i due ci fosse soltanto un’amicizia di lunga data.

Spinalbese-De Martino: l’indiscrezione sul patto tra padri

Se da un lato Belen appare sempre più affiatata con Elio, dall’altro Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si sono incontrati a casa del primo e avrebbero stretto un patto, dopo il follow via social, per il bene di tutti. I due, infatti, sono padri rispettivamente di Santiago e Luna Marì, bambini molto legati dal punto di vista affettivo. In questo contesto, è probabile che Stefano e Antonino abbiano spiegato ai piccoli il cambiamento che c’è stato, con Elio che ormai farebbe parte delle loro vite. A lanciare questa indiscrezione era stato sempre Chi, il quale ha anche svelato come né Stefano né Antonino avrebbero mai conosciuto Elio.