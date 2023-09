De Martino e Spinalbese. Il patto: riunione di 3 ore su figli e Belen

Qualche giorno fa, Antonino Spinalbese aveva iniziato a seguire Stefano De Martino su Instagram, suscitando una certa sorpresa. Ad accomunare i due c’è la storia d’amore con Belen Rodriguez: Antonino e la modella argentina sono stati legati dal 2020 al 2021, mentre è da definirsi più lunga e complessa quella con il conduttore televisivo.

Antonino Spinalbese: dopo il follow il patto con De Martino

Fatto sta che, stando a quanto riportato da Chi, Antonino e Stefano si sono recentemente incontrati a casa di quest’ultimo, con i rispettivi figli: Luna Marì (nata dalla relazione tra Spinalbese e Belen) e Santiago (figlio di De Martino e della modella argentina). Proprio i due bambini, molto uniti dal punto di vista affettivo, sarebbero il motivo che avrebbe permesso a Stefano ed Antonino di passare del tempo insieme: da sempre padri presenti, aver fatto incontrare i propri figli per vederli giocare insieme quasi sicuramente li avrà resi felici.

Nelle tre ore in cui sono rimasti insieme, Stefano ed Antonino potrebbero aver parlato di attualità, dato che Elio Lorenzoni è ormai entrato nella vita dei loro bambini. I due padri potrebbero aver spiegato ai propri figli che qualcosa è cambiato. L’amicizia tra Stefano e Antonino potrebbe rendere il tutto più facile, stringendo un patto da padri per il bene di tutti. D’altra parte, quando Antonino stava con Belen, ha sempre rispettato il ruolo di padre e gli spazi di Stefano De Martino. Allo stesso modo, Spinalbese, quando la storia d’amore tra la showgirl argentina e il conduttore televisivo riprese quota, si augurò che potessero stare insieme per sempre, proprio per il bene dei due bambini.

È probabile, inoltre, che Elio abbia avuto modo di conoscere i figli di Stefano e Antonino in occasione della vacanza alla villa di Albarella. Uno scatto di Veronica Cozzani, madre di Belen, aveva mostrato l’imprenditore in piscina insieme alla showgirl argentina. In quell’occasione, Belen aveva da poco riabbracciato i suoi figli e, sebbene non ci siano foto che lo testimoniano, Elio avrebbe avuto modo di conoscere i due bambini.