De Lellis e Rodriguez, la frecciatina: Antonella Fiordelisi (ancora) contro Cecilia

Cecilia Rodriguez e la frecciatina a Iannone e De Lellis: ecco cosa ha detto

Tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis si è infilata Antonella Fiordelisi, in difesa della seconda però e non di certo per dare ragione a Chechu. Ma cosa è successo? Se vi siete persi la prima parte della storia, vi riassumiamo tutto. Partiamo dal nuovo flirt in corso e di cui tutti parlano, quello tra Andrea Iannone e la De Lellis. La coppia è uscita allo scoperto da poco e sono arrivati i primi commenti di persone che hanno conosciuto uno e l’altro. Cecilia Rodriguez ha conosciuto Iannone perché è stato suo cognato (era fidanzato con Belen, per i pochi che non lo sapessero ancora); ha conosciuto Giulia al Grande Fratello Vip 2, dove entrambe erano concorrenti e si sono anche viste qualche volta dopo la fine del reality. Anche se non molto spesso.

Cecilia contro Giulia, Antonella Fiordelisi si schiera: il commento su Instagram

E proprio per questo motivo, intervistata dal settimanale Chi, Cecilia ha così commentato la nuova coppia: “Mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi”. Non sono arrivati commenti da parte dei diretti interessati, ma c’è qualcun altro che aveva qualcosa da dire. Stiamo parlando proprio della Fiordelisi, che sta facendo ballare tutti con la sua nuova canzone. La fidanzata di Francesco Chiofalo ha scritto questo messaggio tra le sue storie su Instagram: “C’è chi è alto un metro e una banana e chi invece è alto un metro e… un vib….re”. Il riferimento, anche simpatico, è ovviamente alla gaffe di Ignazio Moser che ha postato una foto in cui sul tavolino c’era proprio l’oggetto menzionato da Antonella.

Antonella Fiordelisi contro Cecilia Rodriguez, la nuova frecciatina

Che fra le due ci fosse un po’ di maretta era nell’aria, visto che già qualche settimana fa pare che Cecilia abbia evitato l’altra. Insomma, non deve esserci molta simpatia fra le due, o almeno non ci sarà dopo questi due episodi. A meno che non decidano di chiarirsi davanti a un buon caffè.