Antonella Fiordelisi incontra Cecilia Rodriguez: amaro retroscena

Francesco Chiofalo e Antonella hanno incontrato nelle scorse ore Cecilia Rodriguez e Ignazio a Milano. Piacevole conversazione? La Fiordelisi, amica di Moser, svela un’altra storia: l’amaro retroscena

Nelle scorse ore il sempre informato profilo Instagram Spysee.it ha paparazzato assieme due coppie note del web. Quella formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi (da poco usciti allo scoperto e innamoratissimi) e quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (la loro love story è invece più datata e ha avuto inizio al Grande Fratello Vip 2). Il quartetto avrebbe trascorso una serata in un noto locale milanese e, all’apparenza, non sarebbe accaduto nulla di eccezionale: risate, conversazioni e quant’altro. Abbiamo usato il condizionale e c’è un motivo: l’incontro pare non essere andato così. A svelarlo la Fiordelisi, che, con un pizzico di amaro in bocca, ha raccontato una storia differente su Instagram.

“Mentre Ignazio mi ha salutato, Cecilia ha fatto finta di non vedermi”

La Fiordelisi, vista la notizia trapelata sul web dell’incontro con Cecilia e Ignazio, ha fatto sapere, tramite una Stories Instagram, una storia diversa rispetto a quella narrata. “Non siamo usciti insieme“, puntualizza in principio, sottintendendo che lei e Francesco erano sì nello stesso locale in cui si trovavano anche Moser e la Rodriguez, ma che non c’è stata alcuna uscita organizzata in comune. Poi aggiunge: “Anzi, mentre Ignazio mi ha salutato, Cecilia ha fatto finta di non vedermi”. L’amaro retroscena di Antonella smentisce dunque un incontro tutto rosa e fiori. Ricordiamo che la Fiordelisi e Moser si conoscono da diverso tempo, tanto che quando il trentino fu criticato al Grande Fratello per aver intrapreso la relazione con la sorella di Belen, Antonella lo difese con parole di stima.

Anche Natalia Paragoni paparazzata nella comitiva con Cecilia, Ignazio, Chiofalo e Antonella

Non resta che attendere la versione di Cecilia Rodriguez, chiamata in causa da Antonella. Perché non l’ha salutata? Lo ha fatto di proposito o semplicemente non l’ha vista? Chissà se l’argentina risponderà. Nella ‘comitiva milanese’ paparazzata da Spysee c’era anche Natalia Paragoni, attuale corteggiatrice di Andrea Zelletta. La giovane si è messa in mostra a Uomini e Donne di recente. In particolare sta facendo parlare di sé per i battibecchi con Andrea. Chissà come andrà a finire. L’unica cosa certa è che Antonella e Lenticchio “non sono usciti insieme” a Cecilia e Ignazio e che la Fiordelisi ha affermato che la Rodriguez ha mancato il saluto.