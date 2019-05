Cecilia e Ignazio: serata con Chiofalo e fidanzata, c’è anche Natalia di UeD

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pizzicati insieme alla nuova coppia reduce di Temptation Island: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Che intreccio! Spysee ha pizzicato la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez durante una serata in un noto locale di Milano insieme a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Gli ex protagonisti di Temptation Island (lui in coppia con l’ex Selvaggia Rome e lei nelle vesti di tentatrice), hanno da poco ufficializzato la loro relazione. Dopo indizi social e i rumors che si rincorrevano da giorni, il famoso Lenticchio ha voluto darne l’annuncio sulle pagine del magazine di Uomini e Donne e si dice pazzamente innamorato di Antonella, nonostante la differenza d’età. La loro storia procede a gonfie vele, anche se vivono lontani: Francesco a Roma e la Fiordelisi a Salerno. I due però si concedono weekend fuori porta, l’ultimo a Milano dove sono stati immortalati insieme a Moser e la Rodriguez.

Francesco Chiofalo e Antonella: serata a Milano, presente anche Natalia, corteggiatrice di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni, corteggiatrice di Andrea Zelletta, era presente anche lei nella serata insieme alle due coppie. La ragazza sta facendo molto parlare di sé, soprattutto dopo i battibecchi di cui è protagonista con Andrea, durante le registrazioni del programma. Infatti, la modella ha fatto capire che nel caso fosse scelta lei sarebbe un no! Una risposta che Zelletta non vorrebbe mai ricevere, dato il suo desiderio di trovare a UeD l’amore della sua vita. Nell’ultima puntata Natalia ha più volte dichiarato che si sta annoiando dei comportamenti del tronista e che potrebbe non essere l’uomo giusto per lei. Non sappiamo però se questa sia solo una “strategia” oppure le sue reali intenzioni, per averne conferma dobbiamo attendere la scelta (che tornerà nella sua forma classica, la De Filippi ha infatti deciso di cancellare quelle serali con castello annesso).

Le coppie amate sul web: Cecilia e Ignazio e la nuova Francesco e Antonella Fiordelisi

Sono una delle coppie più amate sul web. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono amatissimi dai fan, tanto da scatenare la loro reazione ad ogni loro gesto o parola. Anche Chiofalo e la sua nuova fidanzata stanno piacendo molto, l’affetto nei confronti di Lenticchio è aumentato dopo la notizia del tumore al cervello. Momento superato, dopo la tragedia ha ritrovato l’amore.