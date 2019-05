Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi cancella le scelte serali

Uomini e Donne anticipazioni: le scelte di Andrea, Giulia e Angela non saranno nel Castello

Addio castello e festa di fidanzamento per i tronisti di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha cancellato le scelte serali nonostante i buoni ascolti dello scorso febbraio, quando la formula è stata testata con tre prime serate che hanno visto protagonisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Come riporta in anteprima Davide Maggio, la casa di produzione Fascino ha deciso all’ultimo di non ripetere l’esperimento nonostante fosse già previsto in palinsesto. Le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia dovevano andare in onda su Canale 5 agli inizi di giugno, il venerdì sera, subito dopo la fine di Ciao Darwin. E invece, al contrario di ogni aspettativa, le scelte verranno riproposte nella classica versione.

Anticipazioni Trono Classico: si torna alle scelte classiche

Le scelte dei tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia avverranno a Uomini e Donne in maniera tradizionale. Ovvero in studio, con le poltrone e i petali rossi e soprattutto con il pubblico presente. E molto probabilmente le prime scelte saranno registrate nelle prossime settimane, come di consueto.

Quando ci sarà l’ultima puntata di Uomini e Donne

Eliminate le scelte serali, è molto probabile che l’ultima puntata di Uomini e Donne verrà fissata al prossimo venerdì 31 maggio. Da giugno e per tutta l’estate il people show di Mediaset sarà sostituito dalla serie tv turca Bitter Sweet, erede della fortunata Cherry Season.