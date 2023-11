De Filippi vitale a UeD insegna e svela: “Fuori ho avuto un dibattito”

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 novembre 2023, avviene il primo scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua di questa edizione. Maria De Filippi e Gianni Sperti tentano di far ragionare la nuova tronista. Inoltre, ‘Queen Mary’ rivela di aver avuto con la redazione un dibattito legato a Emanuela e Marco Antonio. Ma prima di arrivare a questo, la conduttrice deve far riflettere Barbara De Santi, che insiste con Marco Viola e non se ne fa una ragione. Quest’ultimo non vuole avviare con lei una conoscenza, sebbene durante la sfilata delle dame sia rimasto fortemente attratto da lei.

Ora Marco sta conoscendo Cristina Tenuta e non si è scomposto quando lei ha dichiarato di essere disposta a dargli buca o addirittura a lasciare il programma se Armando Incarnato le desse una chance. E questo non viene digerito da Barbara, la quale non capisce perché Viola si ostini a concentrarsi su Cristina anziché conoscere lei. Maria non riesce proprio a starsene in silenzio mentre la De Santi continua a farsi del male cercando attenzioni dal cavaliere, inutilmente.

“Ma l’ha vista una sera! Quando ha visto Alessio che baciava Claudia ha detto che continuava. Quando Cristina dice che era disposta a uscire dallo studio per Armando, per Marco questo avviene per un sentimento che in lei è nato tempo fa. Si riprende a vivere fortunatamente. Lui se ne frega perché l’ha vista solo una volta. Barbara te l’ha detto con parole educate. Nel momento in cui fate la sfilata prova un’attrazione fisica per te. La sfilata è galeotta, ma siccome non ha più 17 anni e non segue l’ormone, non prosegue una storia che sa che non porta a nulla. Ha un’età e sa che un rapporto fisico non lo porta ad avere una storia. Ma perché ti devi mortificare? Non riesco a capirlo”

De Filippi traduce così la posizione di Marco, che continua a essere perplessa. Come sempre Maria a Uomini e Donne fa da traduttore, riuscendo a comprendere ciò che provano e dicono coloro che sono presenti in studio. Viola conferma, infatti, il discorso della padrona di casa e aggiunge: “Lo sento, non riesco neanche a capirlo a parole perché so già che non funzionerebbe con te. C’è qualcosa che non riesco a leggere. Con Cristina sento la voglia di uscire”.

“Barbara gli piace di più Cristina!”, tuona Maria cercando di aiutare la dama a capire. Chiudendo il discorso, Barbara anticipa che si guarderà intorno, magari tra i corteggiatori scartati da Ida. Viene chiamata in causa Roberta Di Padua, la quale ha sempre dichiarato di essere attratta dagli uomini più giovani. Le sue parole scatenano, però, l’ira della Platano, che proprio oggi ha rilasciato la sua prima intervista da tronista su Uomini e Donne Magazine.

“No, io da ora in poi guardo solo gli Over. Io sono contenta che sei seduta lì, non ho questo rancore, è passato e non riesco ad andare avanti. Quante donne staranno con i tuoi ex? Che fai esci con la pistola?”

Queste le parole di Roberta sui corteggiatori di Ida, cercando di abbassare le ‘armi’. Ida, però, non sembra propensa a crederle e conferma di nutrire ancora rancore nei suoi confronti per quanto accaduto in passato. Viene anche citato Riccardo Guarnieri, colui per cui le due si sono sempre scontrate, seguito da Alessandro Vicinanza.

A questo punto, entra in gioco Maria, sempre desiderosa di vedere Ida e Roberta fare pace e spalleggiarsi a vicenda. “Però è stata carina a dire che è contenta che stai seduta lì”, dichiara De Filippi, che ha spesso fatto notare che in realtà le due hanno un passato molto simile. Anche Gianni Sperti cerca di far riappacificare le due, avendo lo stesso ‘desiderio’ della conduttrice: “Mettici una pietra sopra vai avanti. Sì sbaglia, è successo. Io le vorrei vedere far pace”.

Roberta cerca di ironizzare per allontanare le tensioni: “Non si sa mai che qualcuno torni… Scherzo! Abbiamo gli stessi gusti, che devo fare?”. E questo suo modo di fare innervosisce ulteriormente Ida: “Lei istiga! Se devo parlare di Barbara, non mi è mai stata simpatica a pelle. Vedendola da fuori ho visto che è cambiata e mi piace di più”.

Le anticipazioni di una recente registrazione segnalano che prima avviene una forte lite tra le due, che termina finalmente con un gesto di pace che arriva proprio da parte di Ida!

Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio: Maria si schiera

Si riapre il discorso legato a Emanuela e Marco Antonio, aperto nella puntata di ieri. Lui è molto più avanti nella loro conoscenza, tanto che mostra già la sua gelosia. Non solo, vorrebbe fare dei passi in avanti. Ma la dama pare sentirsi oppressa, tanto che sembra voler fare dei passi indietro. Maria oggi vede Emanuela provata. Così riapre il discorso, rivelando che dietro le quinte ne ha parlato con la redazione.

“Fuori c’era un dibattito su questo. Erano tutti schierati a favore tuo, tranne io. Quello che dici è tutto giusto. capisco quello che dici tu. Ma quello che dicevo io adesso è che, in questi casi qua in cui uno è più avanti, non puoi svilire gli altri. Io ti devo scegliere ogni giorno, ma tu non è che ogni giorno devi chiedermelo. Allora davo ragione a lei, ero l’unica eh! Non puoi chiederle sicurezze perché vai in vacanza. Se ci tiene torna. Si vede che ci tiene”

De Filippi ammette così di essere dalla parte di Emanuela, al contrario della redazione che appoggia Marco Antonio. La conduttrice complica la situazione facendo notare che il cavaliere aveva avviato una conoscenza anche con Roberta. Per colpa di quest’ultima la frequentazione si è conclusa. La Di Padua ammette di essersi pentita per come si è comportata, ma di non aver fatto nulla perché aveva intuito che con Emanuela la conoscenza era andata avanti.

“Ti darebbe fastidio se ballasse con Roberta?”, stuzzica Maria. “Rosico”, afferma la dama. “Quello che dice lei è che lui deve avere una sua vita autonoma e scegliermi ogni giorno”, continua la conduttrice.