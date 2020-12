De Filippi non saluta Sonia (motivo). Orlando: “Maria mia testimone nozze”

La ‘sorpresona’ della 29esima puntata del Grande Fratello Vip 5 è stato l’intervento di Maria De Filippi in diretta. Un intervento che si è srotolato in due tappe: la prima ha coinvolto solo Tommaso Zorzi che per la conduttrice pavese prova infinita stima e incondizionato apprezzamento. Così c’è stata una bella chiacchierata tra i due, condita da una seduta ‘terapica’ televisiva in tempo reale da parte della moglie di Costanzo, maestra nel sondare con acume e attenzione le emozioni dei suoi interlocutori. La seconda tappa ha invece visto ‘Mary’ apparire in video a tutti gli inquilini del reality. Giusto il tempo di fare un in bocca al lupo e salutare la comitiva. Chiuso il collegamento sono emerse delle curiosità circa il legame avuto in passato tra la De Filippi, Stefania Orlando e Samantha De Grenet. A colpire anche il fatto che la pavese non abbia salutato direttamente Sonia Lorenzini, che è stata protagonista in passato a Uomini e Donne.

Capitolo Orlando e De Grenet? Già conoscevano Maria? Assolutamente sì. Addirittura la De Filippi è stata testimone delle prime nozze di Stefania (quelle con l’attore Andrea Roncato). Lei stessa lo ha confessato in un fuori onda di ieri sera, quando Samantha le ha chiesto: “Io la conosco perché mi chiamò anni fa per partecipare ad un Uomini e Donne, Stefy tu la conosci?”. A quel punto è giunta la confidenza della Orlando: “Sì, mi ha fatto da testimone di nozze al primo matrimonio (assieme a Maurizio Costanzo, ndr)”. Insomma in un solo colpo si è scoperto che la De Grenet fu avvicinata per UeD (per quale ruolo?), mentre la moglie attuale di Simone Gianlorenzi ebbe persino Maria e Costanzo come testimoni di nozze.

E Sonia? Perché la regina di Mediaset ha salutato Zelletta, Carlotta, Maria Teresa Ruta e altri, ma non la Lorenzini, vecchia conoscenza di Uomini e Donne? C’è un motivo? La spiegazione è assai più semplice di quel che si crede. La De Filippi non è mai stata un personaggio che ama creare scandali e polemiche per mettersi in mostra. Cosi chi crede che in questo caso abbia voluto apposta non calcolare l’ex tronista mantovana è fuori strada. Con ogni probabilità, trovandosi innanzi parecchie persone, c’è stata una innocente dimenticanza. Insomma tra un ‘ciao’ di qui, ‘un come stai’ di lì, Sonia non è stata casualmente citata. Tutto qui!