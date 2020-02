De Benedetti e Stella piccanti dopo Pupa e secchione: effetto squalifica

Giovanni De Benedetti e Carlotta Cocino tranquilli dopo la squalifica alla Pupa e il secchione

Cos’è successo dopo la squalifica alla Pupa e il secchione di Giovanni De Benedetti e Carlotta Cocino? Insulti, offese, cattiverie gratuite? Niente di tutto questo perché, strano ma vero, il pubblico è riuscito a capire che si è trattato di un momento difficile per la coppia che non vuol dire che entrambi siano violenti. Sia Giovanni sia Carlotta hanno reagito molto tranquillamente alla squalifica: “Quando la contrapposizione è così frontale e nessuno indietreggia di un passo la coppia si scioglie, no?”, queste le parole di lui che è tornato a lezione; lei ha fatto più o meno lo stesso tornando alla vita di tutti i giorni: tante storie Instagram dedicate ai suoi fan in cui appare tranquilla e serena.

La pupa e il secchione, De Benedetti si spoglia e Stella Manente: “Opera d’arte”, Instagram si fa piccante

Prima della messa in onda dell’eliminazione De Benedetti aveva pubblicato una foto di lui senza niente addosso con in mano un libro e un giornale: “Quando leggo – questo il suo commento allo scatto – sono n…o; cerco di distinguere ciò che è essenziale da ciò che non è essenziale. Le tigri si affrontano a nude mani”. I complimenti ieri sono stati tantissimi ma, a parte il fatto che quasi nessuno ha ripreso la foto – che potete ancora vedere nel profilo Instagram del Secchione misto a Pupo -, in pochissimi si sono accorti del commento di Stella Manente: “Opera d’arte”, queste le parole della Pupa arrivata in finale che con De Benedetti fece scandalo per un bacio notturno; lo ricordate, no?

La pupa e il secchione, le ultime news sulle Pupe e i Secchioni

Le storie su Instagram sono anche un modo per scoprire quali sono i rapporti tra i vari personaggi dello spettacolo vecchi e nuovi, e dando un’occhiata all’Instagram della Cocino ci siamo accorti che a tifare per lei è stata anche Elisa De Panicis che le ha dedicato una storia. Sempre su Instagram la già citata Stella se l’è presa con le vecchie Pupe che stanno criticando le new entry: “Siamo donne, giusto? Perché dobbiamo andare le une contro le altre al posto di unirci e darci forza?”. Domanda da un milione di euro, cara Stella. Ma dicci piuttosto cosa c’è tra te e il Pupo misto a Secchione De Benedetti? Abbiamo sete di gossip!