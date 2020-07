Daydreamer, trionfo per Can Yaman: arrivano calendario e rivista in edicola

Anche quest’estate Can Yaman si conferma un attore di successo. E lo fa non solo mostrando tutto sé stesso con disinvoltura nelle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno ma anche in edicola, dove la serie Tv turca uscirà con un calendario e con una rivista. Sì, avete letto bene: fa molto anni Novanta ma Mediaset ha deciso di sfruttare il largo seguito che ha l’attore per far cassa. Da parte sua Can può dirsi estremamente soddisfatto: la sua avvenenza e la sua gentilezza l’hanno portato lontanissimo, al punto che finora – come senz’altro saprete – gli sono state attribuite partecipazioni a quasi ogni programma televisivo o reality show, da Ballando con le stelle all’Isola dei famosi senza dimenticare le ultime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma veniamo al calendario e alla rivista.

Daydreamer in edicola con 16 mesi da sogno, il calendario con gli attori della serie Tv turca

Il primo è già disponibile in edicola e si chiama 16 mesi da sogno (copre un arco temporale che va da settembre 2020 a dicembre 2021). Il contenuto potete ben immaginarlo: troverete numerose foto degli attori di Daydreamer, che a quanto pare non finirà quest’estate, a cui si aggiungeranno delle schede che sveleranno curiosità e dettagli succosi sul loro conto; non mancheranno ovviamente le frasi più belle che manterranno forte il legame tra questo prodotto cartaceo e la serie televisiva in onda su Canale 5. E non pensate che sia finita qui.

La rivista di Daydreamer arriva in edicola: cento pagine dedicate alla serie e a Can Yaman

Dal 6 agosto infatti sarà disponibile nelle edicole uno speciale di ben cento pagine dedicato alla soap opera turca: si tratta di una rivista incentrata soprattutto sulle anticipazioni di puntate ancora non andate in onda (ma che potete vedere comunque già in rete) e che offrirà non pochi contenuti inediti; non mancheranno l’oroscopo e ben quattro poster da staccare. Pronti a far entrare Can Yaman nelle vostre case? L’anno scorso l’attore si è mosso in lungo e in largo per l’Italia dopo Bitter Sweet; quest’anno il Covid-19 impedirà assembramenti del genere – si spera almeno – ma l’attore riuscirà comunque a farvi compagnia ancora una volta.