Can Yaman senza freni, promessa in vacanza e sorpresa da Napoli

Can Yaman sorpreso per l’accoglienza a Napoli: le vacanze proseguono felici

Il successo di Can Yaman si misura non solo con gli ascolti che sta riscuotendo Bitter Sweet, ormai arrivato alla conclusione con la puntata finale prevista nella seconda metà di settembre, ma anche con i follower che è riuscito a conquistare su Instagram e soprattutto con l’affetto che la gente gli sta tributando ora che è in vacanza a Napoli, e video e foto che abbiamo condiviso in questi giorni lo dimostrano ampiamente. L’attore di Ferit Aslan dovrebbe visitare sia Milano sia Venezia nei prossimi giorni e abbiamo come l’impressione che i suoi piani siano cambiati dopo aver visto la calorosa accoglienza che gli hanno riservato i napoletani questa settimana: Can in effetti sarebbe dovuto partire oggi 23 agosto ma a quanto pare oggi stesso incontrerà invece nuovamente i suoi fan fuori dall’hotel in cui sta soggiornando; a prometterlo è stato proprio lui.

Bitter Sweet Can Yaman, foto a sorpresa e promessa ai fan: “Domani ritorno”

“Domani – questo il messaggio di Can a chi lo segue – ritorno… Vi ringrazio molto per quest’affetto caloroso che continua pure nel mio settimo giorno”. E non è neanche il primo post che Yaman ha pubblicato in giornata perché ha pubblicato una foto molto sensuale che lo vede prendere il sole sul terrazzo dell’hotel. Inutile dirvi che i commenti sono stati tantissimi ed è superfluo condividerli tutti: è stato ovviamente un tripudio di apprezzamenti che l’attore merita per molte ragioni, non solo per l’invidiabile aspetto fisico che ha mostrato con tanta disinvoltura. A cosa facciamo riferimento?

I fan entusiasti dell’affetto di Can Yaman: i racconti dei follower

Navigando tra i gruppi dedicati a Bitter Sweet e ad altre soap opera turche a cui Can ha preso parte abbiamo raccolto parecchie opinioni dei napoletani e tutte sottolineavano la stessa cosa, cioè il fatto che l’attore nonostante la folla e nonostante il caldo non ha mai negato autografi e foto, e si è sempre concesso ai fan con gentilezza. Ci sono video in cui lo si vede incontrare le rappresentati dei gruppi di Bitter Sweet, filmati in cui parla per un bel po’ con i follower e molto altro ancora: non si può certo dire insomma che Can abbia adottato la strategia patetica di ignorare chi gli ha dato il successo. Questo non può che fargli onore perché sapete bene che molti personaggi famosi dimenticano che le loro fortune dipendono anche da chi li segue. Sorpresi anche voi dall’atteggiamento di Can?