Can Yaman: nuove tappe vacanza in Italia, l’attore confessa una speranza

Vacanze in Italia per Can Yaman: le nuove tappe dell’attore

Can Yaman ha avuto un successo stratosferico interpretando Ferit Aslan in Bitter Sweet, e non dimentichiamoci che avrà la possibilità di farsi conoscere ancor di più in Occidente con la soap opera turca Erkenci Kuş, la cui messa in onda non è stata ancora confermata ufficialmente da Mediaset ma della cui presenza nei palinsesti della prossima stagione televisiva siamo assolutamente sicuri. Erkenci Kuş tra l’altro può vantare un numero maggiore di puntate rispetto a Bitter Sweet e questo non farà altro che avvicinare ancor di più il pubblico all’attore. Intanto prosegue la sua vacanza in Italia, visto che pare che farà tappa sia a Milano sia a Venezia in questi giorni (non si sa se partirà venerdì o se invece è partito ieri).

Can Yaman, le speranze dell’attore dopo il successo con Ferit Aslan di Bitter Sweet

Su Instagram continuano a proliferare foto e video che mostrano la grande accoglienza che Can ha avuto da parte dei fan napoletani e lui stesso si è detto felicissimo di come tutti hanno reagito al suo soggiorno in Italia; in un recente post che ha pubblicato proprio lui tra le storie del suo profilo Can ha attribuito il suo successo a Dolunay – questo il nome originale di Bitter Sweet – e ha fatto intendere che non si spiega come mai anche Erkenci Kuş sia così tanto seguito, non avendo ancora una versione italiana e lo si può guardare solo sottotitolato; l’attore ha poi chiuso parlando di una sua speranza, cioè che proprio Erkenci Kuş, dove probabilmente ha conosciuto la sua dolce metà, venga trasmesso in Italia molto presto.

Dove rivedremo Can Yaman dopo Bitter Sweet

Sui vari gruppi dedicati all’attore e a Bitter Sweet intanto si sta diffondendo un pettegolezzo che vorrebbe Yaman intervistato per un programma Mediaset: non abbiamo la possibilità di controllare la veridicità di questi rumor ma in fin dei conti non li riteniamo affatto infondati perché è impossibile che dopo tutto questo successo una trasmissione come Verissimo non voglia dargli lo spazio che merita. Noi ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!