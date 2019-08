Can Yaman vacanza, attore col papà: assalto fan, hotel transennato (Foto e video)

Can Yaman, successo strepitoso in Italia dopo Bitter Sweet

A giudicare da ciò che Can Yaman, l’interprete di Ferit Aslan di Bitter Sweet, ha scatenato in quel di Napoli non si può certo dire che non abbia avuto successo con la soap opera turca di Canale 5 ormai giunta al termine (per chi non lo sapesse, la messa in onda del finale è prevista per la seconda settimana di settembre). Oggi siamo qui a parlarvi proprio di queste vacanze tanto chiacchierate nel Napoletano, dov’è stato assalito dai fan e dalle fan che per un bel po’ di tempo non gli hanno permesso di uscire dall’albergo. Non possiamo ricostruire tutto nel dettaglio, visto che non siamo sul posto, ma molte pagine dedicate a Bitter Sweet e a Erkenci Kuş, nonché allo stesso Yaman, ci hanno permesso di capire cos’è successo tra ieri e oggi.

Bitter Sweet, le vacanze di Can Yaman a Napoli: fan in delirio

Anzitutto sappiate che Can Yaman è in vacanza a Napoli col padre che ha cenato assieme a lui da un amico pizzaiolo: sul proprio profilo Instagram il papà dell’attore ha ringraziato l’amico in turco e si è mostrato entusiasta e incredulo per l’accoglienza che il figlio ha ricevuto. Appena si è diffusa la notizia dell’arrivo di Can a Napoli molti si sono diretti verso l’albergo in cui soggiorna attualmente per potergli fare foto e chiedere autografi: cosa che l’attore ha fatto prima di salire nuovamente in stanza, da dove ha salutato spesso l’enorme folla che si è formata col passare delle ore. Stando al racconto di una pagina dedicata a Erkenci Kuş pare siano dovute intervenire le Forze dell’Ordine e che l’hotel sia stato transennato. Date un’occhiata a questo video e capirete di cosa parliamo:

Can Yaman a Napoli: le foto e i video delle sue vacanze

“Grazie mille – queste le parole dell’attore – per quest’affezione.. Sono molto orgoglioso che mi vogliate così bene… Essere conosciuto così bene in Italia mi rende molto felice…”. Lo stesso successo lo ha avuto Serkan Çayoğlu durante la messa in onda di Cherry Season, quindi non osiamo neanche immaginare se lui e Can Yaman dovessero interpretare personaggi diversi in una stessa soap. Qui sotto trovate una serie di foto e video che abbiamo recuperato da Instagram da pagine che vi consigliamo di visitare perché hanno molto altro materiale che sicuramente vi potrà interessare. Siamo certi che Can non dimenticherà l’affetto degli italiani e che ben presto lo troveremo nei salotti Mediaset a raccontare questi bei momenti!