Can Yaman in Italia: vacanze a Capri per Ferit di Bitter Sweet, fan in delirio (Foto)

Bitter Sweet, Can Yaman e il successo di Ferit Aslan

Il successo di Ferit Aslan di Bitter Sweet tra i telespettatori italiani è ormai cosa nota: il personaggio della seconda soap opera turca di Canale 5 ha stregato tutti con la sua aria da bello e impossibile, e il fatto che ben presto potremo rivedere l’attore che lo interpreta, Can Yaman, in un’altra soap che Mediaset sicuramente porterà in Italia, Erkenci Kuş, in cui lui interpreta il personaggio di Can Divit, non può che farci piacere. E se proprio non volete aspettare la prossima estate, con Bitter Sweet che ormai si appresta a salutarci con il suo attesissimo finale, fatevi un bel giretto in quel di Napoli. Sì, avete letto bene: Can Yaman è in vacanza in Italia, proprio a Napoli.

Can Yaman, vacanze in Italia per l’attore: scelta Capri

Gli avvistamenti erano iniziati ieri, quando Can faceva la fila all’Aeroporto Internazionale di Napoli e nel frattempo firmava degli autografi; poi è stato visto passeggiare in giro per il lungomare della Mergellina ed è stato anche scoperto che ha soggiornato all’Hotel Vesuvio, da dove oggi pare essere partito in direzione Capri. Non sappiamo quali siano i suoi progetti per queste vacanze ma se siete della zona un giretto lo faremmo, visto che non capita di certo tutti i giorni di trovarsi Ferit Aslan in giro per l’Italia. La nostra bella Italia tra l’altro è stata recentemente visitata anche da altri due attori turchi davvero amati dal pubblico: parliamo della coppia formata da Serkan Çayoğlu e Özge Gürel, quest’ultima interprete di Nazli in Bitter Sweet.

Vacanze Can Yaman a Capri, fan in delirio: le foto degli incontri

Potete immaginare intanto la felicità e lo stupore dei fan di Bitter Sweet che si son trovati davanti Can Yaman con capelli lunghissimi e fisico ancor più scolpito e robusto di quello che Ferit Aslan ha esibito spesso durante le puntate della soap opera. Qui di seguito trovate alcune foto condivise dalle pagine italiane dedicate a Yaman che vi consigliamo di seguire per restare aggiornatissimi sugli spostamenti dell’attore:

Can ieri con delle fans sul lungomare di Mergellina a Napoli <3 . Non sappiamo quanto tempo si fermi qui, ma siamo felicissime che tantissime ragazze hanno avuto l opportunità di vederlo dal vivo Gepostet von Can Yaman Italia am Samstag, 17. August 2019