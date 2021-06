Dayane Mello incontra mamma e nonna di Carlo Beretta: il segnale all’ex

Dayane Mello ha incontrato la mamma e la nonna di Carlo Gussalli Beretta, il suo ex fidanzato. Ma non è solo il suo ex, è anche l’attuale fidanzato di Giulia De Lellis. La modella ha condiviso tante foto tra le sue stories di Instagram per far sapere di aver rivisto la sua ex suocera. Naturalmente questo incontro non poteva passare inosservato, perché è pur sempre una ex che rivede la famiglia di un ex. Mentre questo ex ha cominciato una nuova relazione. Ma d’altronde Dayane aveva già rivelato di aver legato tanto con le due donne della famiglia Beretta e di non aver mai smesso di vederle.

Proprio al Grande Fratello Vip, infatti, la Mello aveva rivelato di incontrare spesso nonna e mamma di Carlo. I due sono stati insieme qualche anno fa, hanno vissuto una intensa e appassionate storia. La fine di questa storia ha fatto soffrire molto la modella brasiliana, almeno questo ha raccontato nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio nel reality ha aggiunto altro nei suoi racconti e non passarono di certo inosservati perché, senza saperlo, stava parlando del nuovo fidanzato della De Lellis. Il periodo era abbastanza critico, perché intanto Giulia e Andrea Damante si davano battaglia sulla tempistica della nascita di questo nuovo amore con Beretta, che era molto amico del Dama.

Dayane aveva rivelato i motivi della rottura con Beretta e non aveva nascosto che il sentimento da parte sua non fosse del tutto svanito. Ne stava parlando con Giulia Salemi, che entrando dopo nella Casa sapeva bene che Beretta è fidanzato con Giulia De Lellis e quindi ha subito fermato Dayane, dicendo di non parlarne per evitare di scatenare il caos. La signora Umberta ha condiviso tra le sue stories la foto con Dayane, scrivendo: “Bella sorpresa”. D’altronde Dayane era stata chiara al GF Vip: non avrebbe interrotto i rapporti con loro per la nuova relazione dell’ex.

Ma pare che qualcosa sia successo negli ultimi giorni, perché il pranzo tra Dayane Mello e la famiglia di Carlo Beretta non è l’unica novità del giorno. La modella infatti ha ricominciato a seguire su Instagram proprio il suo ex fidanzato, magari come segnale distensivo. Lui, però, non ha ricambiato.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta intanto si trovano alle Canarie, dove lei è impegnata con il programma Love Island Italia e lui l’ha raggiunta per trascorrere delle bellissime giornate insieme. Proprio in questi giorni i due hanno condiviso su Instagram delle romantiche foto scattate in barca e al tramonto. Stanno molto bene insieme, sono felici e sembrano sempre più uniti. E mentre loro sono alle Canarie, in Italia c’è stato un pranzo tra mamma Umberta, nonna Mariella e Dayane Mello.