Dayane Mello: “Perché Rosalinda Cannavò non è un’amica”

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non sono più amiche. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove si sono conosciute e per mesi hanno vissuto un rapporto molto intenso, le due non sono riuscite più a trovare un punto di incontro. Tra frecciatine e dichiarazioni a mezzo stampa la modella brasiliana è tornata a parlare dell’attrice e conduttrice siciliana, ribadendo di non avere più quel legame stretto di un tempo.

Le ultime dichiarazioni di Dayane Mello

Alla rivista Mio Dayane Mello ha fatto sapere:

“Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è”

L’ex fiamma di Mario Balotelli e Stefano Sala ha dunque delle amicizie nel mondo dello spettacolo, nate proprio nella Casa più spiata d’Italia, ma Adua Del Vesco non rientra in questa cerchia ristretta. Dayane Mello ha così aggiunto:

“Rosalinda e Zenga? Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”

A tal proposito Dayane Mello ci ha tenuto a precisare di essere single da tre anni nonostante i tanti gossip e pettegolezzi trapelati sul suo conto. Diversi flirt e passioni per la 33enne, ma nulla di troppo serio. Oggi il grande amore di Dayane resta la figlia Sofia, che cresce serena e tranquilla nonostante la separazione dei suoi genitori.

La nuova vita di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip la carriera di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha spiccato il volo. La modella è diventata nota pure in Brasile, la sua terra natale, dove ha avuto modo di partecipare al reality show La Fattoria. Rientrata in Italia si è data da fare come conduttrice nel programma web Pupa Party e ha lanciato da poco una sua linea beauty.

Rosalinda Cannavò – che ha abbandonato il nome d’arte Adua Del Vesco con il quale si è fatta conoscere nel mondo delle fiction Mediaset – è diventata una buona influencer e si appresta a tornare in tv. È stata scelta da Carlo Conti come concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show. Intanto procede a gonfie vele la love story con Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore Walter, nata proprio al GF Vip di Alfonso Signorini. I due convivono a Milano.