La modella brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non ha gradito gli ultimi pettegolezzi sulla sua vita privata

Dayane Mello su tutte le furie. Su Twitter, dove è molto seguita dai suoi fan italiani e brasiliani, la modella – ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip – si è lasciata andare ad un duro sfogo. Un duro sfogo contro i falsi gossip dell’ultimo periodo, contro le malelingue e le continue critiche che la vedono spesso al centro della scena.

Sul suo account Twitter Dayane Mello si è detta stanca di essere continuamente giudicata. Ha poi chiesto pubblicamente perché ogni volta che posta sui social network qualcosa con uomini questi vengono additati come suoi fidanzati. La 33enne ha sottolineato che non sempre quando una donna conquista qualcosa, specialmente a livello lavorativo, deve avere per forza un uomo alle sue spalle.

“Sto conquistando le mie cose, provengo da una famiglia umile e sto combattendo per ogni successo. Sono single da oltre tre anni, mi sto divertendo. Sono concentrata soprattutto sui miei progetti, sul mio lavoro e sul dare tutto quello che non ho avuto a mia figlia”

Dayane Mello ha poi fatto un riferimento all’ultima querelle con Giulia De Lellis. La sudamericana ha criticato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per il messaggio lanciato su Instagram alle sue fan, ovvero di accettarsi per quello che si é senza farsi troppi problemi.

A detta di Dayane un pessimo esempio visto che l’ex fidanzata di Andrea Damante vivrebbe di apparenza, tra filtri e Photoshop. La Mello ha così rimarcato su Twitter:

“Non ho fatto un commento per dirigere odio, nessuno sa cosa c’è dietro le reti. Oltre ad una persona pubblica sono anche una persona che può avere un’opinione. Mi sono stancata di questo giudizio”

Lo sfogo è stato commentato dai tanti fan italiani e brasiliani di Dayane Mello. Molti hanno suggerito alla giovane di fregarsene di certe critiche mentre altri l’hanno invitata ad essere meno impulsiva. C’è anche chi ha suggerito alla Mello di smetterla di fare continuamente la vittima.

La reazione di Giulia De Lellis

Nonostante il commento di Dayane Mello abbia fatto il giro del web Giulia De Lellis ha optato per la strada del silenzio. Nessuna replica, nessuna reazione particolare. Non ti curar di loro, ma guarda e passa è da sempre il mantra dell’influencer di Pomezia.

Soprattutto in questo caso visto che Dayane è l’ex fidanzata dell’attuale compagno di Giulia: il rampollo Carlo Gussalli Beretta. La Mello è stata legata al ragazzo qualche tempo fa, prima di entrare al Grande Fratello Vip. Una liaison importante – con tanto di presentazioni in famiglia – che però non è durata molto.

La rottura ha segnato parecchio Dayane, che era davvero innamorata di Carlo e aveva instaurato un rapporto speciale con la madre di Berretta. Qualche mese dopo, però, lui ha conosciuto la De Lellis e per lei ha completamente perso la testa tanto che di recente non ha nascosto la voglia di matrimonio e figli.