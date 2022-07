Giulia De Lellis e l’acne: “Accettatevi”. Dayane Mello la smonta

Non corre buon sangue tra Giulia De Lellis e Dayane Mello? Si vocifera, da qualche tempo, che la modella brasiliana nutra una certa antipatia nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora affermatissima influencer con più di 5 milioni di follower. Il motivo? Quest’ultima è attualmente fidanzata con Carlo Beretta, ex di Dayane. Tra loro la storia sembrerebbe essersi conclusa in malo modo. Infatti, la stessa Dayane non aveva espresso un pensiero positivo su come erano andate a finire le cose con Carlo.

Ed ecco che ora la Mello attacca Giulia De Lellis, usando i social. L’argomento non è Beretta, bensì l’acne. Nella giornata di ieri, GDL ha attirato l’attenzione su di sé parlando del problema acneico che, a distanza di molto tempo, è riuscita a superare. Ha tentato, con questo messaggio, di essere il più realista possibile con i suoi fan. In particolare, ha condiviso tre scatti su Instagram: uno con il trucco, uno senza e l’altro che risale a qualche anno fa, quando soffriva di acne. Condividendo questi selfie, ci ha tenuto a lanciare un messaggio.

Felice dei progressi ottenuti sulla sua pelle, visto che oggi non ha più quei fastidiosi brufoli su gran parte del viso, decide ora di condividere ciò che provava in quel periodo. Non è la prima volta che Giulia si mette a nudo per mostrare questa sua problematica. Ammette, però, di non avere molte foto di quel periodo, poiché non si sentiva a suo agio. Infatti, le modificava “con ogni tipo di filtro”, levigava le infiammazioni e ricorreva ad altre modifiche.

Per lei non è stato semplice “uscire allo scoperto”. Tutto questo per far passare il messaggio che “è normale” soffrire, piangere e urlare di fronte a questo genere di problematiche.

“Se volete mettere kg di Makeup, un filtro in più, fatelo! Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio. Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza. E se non riuscite a vedervi bell* è normale. Se non riuscite a toccarvi perché vi fa impressione, vi disgusta: è ovvio. Non toccatevi”

E ancora, la De Lellis spiega che certo bisogna accettarsi, ma “se in qualsiasi momento della vostra vita non ci riuscite: è NORMALE”. Conclude questo suo messaggio per i fan così: “Forse prima di accettare se stessi bisognerebbe accettare questo senza prenderci in giro”. Sembra, però, che questa sua riflessione non sia condivisa affatto da Dayane Mello.

La modella brasiliana, sui social network, condivide il suo pensiero, attaccando apertamente Giulia. A quanto pare, trova che questo sia un cattivo messaggio da far passare, lanciato solo per fare pubblicità. A detta sua, Giulia in realtà vivrebbe di trucco e Photoshop.

“Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”

Questo il commento di Dayane, che sta facendo il giro dei social in queste ore. Sarà capitato sotto gli occhi di Giulia? Molto probabilmente sì e chissà magari arriverà anche una risposta da parte sua.