Dayane Mello apre profilo Onlyfans: “Perché ho deciso di farlo”

La modella brasiliana confida via Instagram il motivo per cui ha scelto di aprire una pagina di contenuti esclusivi a pagamento per i suoi follower

Alla fine c’è cascata anche Dayane Mello. La splendida modella brasiliana ha preso un’importante decisione per la sua carriera, quella di aprirsi un profilo OnlyFans ufficiale. Si tratta di una scelta non banale, visto e considerata la nomea della piattaforma. Sono in molti, infatti, a collegare automaticamente OnlyFans a contenuti di natura prettamente pornografica.

La sua decisione Dayane Mello l’ha motivata pubblicando un video su Instagram dove ha spiegato le sue ragioni. Rivolgendosi direttamente ai suoi numerosi fan, la modella sudamericana ha commentato: “Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans”.

Rimarrà molto deluso, dunque, chiunque volesse avere accesso a degli scatti di Dayane Mello senza veli, oppure video di della modella impegnata in rapporti intimi. Almeno per il momento, pare, la ex gieffina condividerà soltanto le sue foto più belle. Di che genere questo per adesso non è dato sapere.

Sul profilo OnlyFans di Dayane Mello, ad oggi, si può leggere la seguente bio: “Modella brasiliana, residente in Italia. Avventuriera e spirito libero per vivere nuove emozioni”. Nessun riferimento, dunque, a quel tipo di contenuti per così dire piccanti che in molti si sarebbero aspettati di vedere.

OnlyFans è una piattaforma a pagamento, di conseguenza per visualizzare i contenuti di Dayane vi sarà richiesto di abbonarvi. La modella ha fissato un prezzo di 15 dollari per un’iscrizione mensile classica, ma ha anche impostato dei pacchetti con degli sconti speciali. Per un abbonamento di tre mesi è previsto un costo di 42,75 dollari, mentre chi vuole un abbonamento di 6 mesi pagherà dollari. Per un’iscrizione annuale il costo è di 162 dollari.

Dayane Mello è soltanto l’ultima vip italiana ad aver deciso di aprirsi un profilo su OnlyFans. Fra i più celebri personaggi ad essere sbarcato sulla piattaforma di recente c’è Denis Dosio, che sulla sua pagina online ha condiviso contenuti decisamente vietati ai minori di 18 anni.