GF Vip Denis Dosio, l’appello dopo i casi Oppini e Brosio: “Un’ingiustizia”

Denis Dosio si ribella in queste ultime ore dopo quanto accaduto nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip e fa un appello. In una nuova intervista su Fanpage, si lascia andare a lunghi e duri sfoghi contro il programma. Il giovane influencer è stato squalificato dal reality, durante le prime settimane. La squalifica è avvenuta poiché un intercalare di Denis era stato considerato come una bestemmia. Una frase velocissima quella che ha costretto Dosio a lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua eliminazione ha commosso parecchi telespettatori e anche alcuni gieffini. Ora, però, l’influencer fa notare che Francesco Oppini e Paolo Brosio non hanno ricevuto lo stesso trattamento che hanno riservato a lui.

Scendendo nel dettaglio, il figlio di Alba Parietti è stato ripreso dal conduttore per un’affermazione davvero sgradevole fatta nei confronti di Dayane Mello. Intanto, si pensava che sarebbe stato squalificato anche Paolo Brosio, il quale è attualmente in gioco. Denis, a questo punto, sente di essere stato vittima di un’ingiustizia. A detta di Dosio, l’audio che lo riguardava era talmente veloce che non sarebbe stato possibile capire cosa avesse detto. “Non era possibile squalificare qualcuno per questo, equivarrebbe a condannarlo senza prove”, dichiara il giovane ex gieffino. Come ogni squalificato, non può prendere alla puntata in studio, insieme agli altri eliminati.

Nonostante tutto, sperava che Brosio non uscisse “perché una mancata seconda squalifica avrebbe dimostrato che quella non è una bestemmia”. Consapevole di quanto ha sofferto dopo la sua squalifica, Denis si augurava che non accadesse anche a Paolo. Provato per quanto accaduto, Dosio ammette che gli si è spezzato “un sogno tra le mani per una stupidaggine”. Ciò che lo infastidisce è il motivo per cui è stato squalificato: “Hai offeso la sensibilità altrui”. Ma Denis fa notare la gravità dell’affermazione fatta da Oppini. Infatti, è convinto che la dichiarazione di Francesco sia stata molto più grave. Non contatterà la produzione, in quanto da parte sua sarebbe come chiedere una vendetta. A detta sua, a far valere questa sua verità ci starebbe pensando già il web.

Non ha nessun rancore nei confronti di Signorini, ma gli farebbe comunque presente la sua idea. Denis fa notare che le regole dovrebbero valere per tutti oppure per lui diventerebbe “ingiusto giocare sul futuro delle persone”.

Lancia poi l’appello per rientrare in gioco! Ebbene Dosio sarebbe pronto a tornare all’interno della Casa, portando avanti la sua idea e puntando su quanto accaduto a Oppini e Brosio. “Se anche il web crede che questa cosa sia ingiusta, fatemi rientrare”, così Dosio chiede dunque di poter essere riammesso nel programma.