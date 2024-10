Dayane Mello, Orlando punge: “Quanti insulti, perché non reagivo”

Oggi, giovedì 17 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino ha aperto il programma trattando i principali fatti di cronaca, per poi passare, nella seconda parte, alle notizie di spettacolo. Tra i temi affrontati insieme alle sue opinioniste, tra cui Stefania Orlando e Vladimir Luxuria, si è discusso del crescente numero di divorzi, in particolare dei “matrimoni lampo” tra i vip. La Orlando, con due divorzi alle spalle (da Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi) ha espresso il suo pensiero, affermando che un partner dovrebbe essere un valore aggiunto nella vita, poiché la completezza personale deve essere la priorità. Inoltre, ha aggiunto di non credere nei ritorni di fiamma, escludendo quindi una possibile riconciliazione con i suoi ex.

D’altro canto, invece, Vladimir Luxuria ha rivelato di essere single, ma di credere ancora nell’amore. Dopodiché, la Merlino ha dedicato uno spazio al Grande Fratello e, in particolare, alla forte lite avvenuta tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Le due, rivali fin dall’inizio del reality, si sono scontrate a suon di insulti e urla, tanto da portare la regia a doverle censurare. Dopo aver mandato il servizio sulla faida, la Merlino ha subito interpellato Stefania Orlando, che ha passato ben 6 mesi all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Stefania ha spiegato che liti del genere nella Casa sono più che normali, vista la pressione e lo stress che derivano dall’essere rinchiusi in quello che sembra un “micromondo”. Nonostante ciò, l’opinionista ha precisato di non apprezzare i conflitti tra donne, poiché crede profondamente nella solidarietà femminile. A tal proposito, ha ricordato la sua rivalità con l’ex vippona Dayane Mello. Sebbene fuori dalla Casa abbiano chiarito le loro divergenze, Stefania ha raccontato delle numerose provocazioni ricevute dall’influencer brasiliana, alle quali non ha mai risposto proprio per solidarietà femminile:

Io ho avuto un’antagonista quando sono stata nella Casa sei mesi, Dayane Mello, che saluto. Lei me ne diceva di tutti i colori, ma io non ho mai risposto. Io sono sempre stata una sostenitrice della solidarietà tra donne e anche quando c’è una donna che mi attacca io cerco sempre di stemperare la situazione perché non mi voglio prestare al gioco.

Le parole di Stefania hanno fatto discutere sui social, con molte fan di Dayane che sostengono che, in realtà, in diverse occasioni la Orlando avrebbe reagito alle provocazioni della brasiliana. Dayane Mello risponderà a questa dichiarazione di Stefania? Non resta che attendere per scoprirlo.