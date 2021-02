Dayane Mello, la sua manager contro il Grande Fratello Vip: post durissimo

La manager di Dayane Mello alza la voce con il Grande Fratello Vip e alla vigilia della puntata che andrà in onda il 22 febbraio 2021 lancia un appello piccato e salatissimo al reality, invitandolo a mostrare alla modella brasiliana degli estratti di ciò che altri concorrenti dicono di lei a sua insaputa e di ciò che viene detto all’esterno.

La richiesta è giunta a mezzo social: la Benegas, con una Stories Instagram durissima, ha accusato lo show condotto da Alfonso Signorini di usare due pesi e due misure, ricordando anche che Dayane “ha subito un lutto da poco”. Nonostante ciò, sostiene l’agente, la sudamericana “la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo!”.

Quindi rilancia ulteriormente la proposta di mostrare “l’altra verità”. “E te Grande Fratello lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto”, ha concluso la Benegas.

Negli ultimi giorni la Mello è stata protagonista assoluta delle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. A far discutere il suo atteggiamento con Rosalinda Cannavò. Le due sono passate dall’essere amiche per la pelle a essere ‘perfette sconosciute’, ignorandosi. Lo strappo si è consumato nel momento in cui la siciliana ha imbastito una liaison con Andrea Zenga, senza farne parola con Dayane, la quale non ha preso affatto bene la questione.

Si è così venuto a creare un muro di silenzio, che solo nella giornata di ieri è stato frantumato: Rosalinda e la brasiliana si sono confrontate, scoppiando alla fine in lacrime e abbracciandosi. Conclusione a lieto fine quindi? Assolutamente no, perché nella notte ‘la fu’ Adua Del Vesco, in un fitto colloquio con Zenga, ha lasciato intendere che le frizioni con Dayane non sono state superate. “Ma se ci chiamavano sorelle, come ca..o è possibile?”, ha chiosato.

Grande Fratello Vip, Adua o Rosalinda?

L’attrice sicula è stata ed è tuttora una delle figure più discusse e criptiche del GF Vip 5. Chi è davvero Rosalinda? Si è definitivamente spogliata di ‘Adua Del Vesco’? La sua parabola nel reality appare ricca di contraddizioni e atteggiamenti non del tutto chiari.

Scremando dall’analisi le dichiarazioni (tutti dicono di essere buoni, bravi, carini e onesti nella vita), restano i fatti. E nel suo caso sono i seguenti: nel percorso nello show si è venuto a sapere che sia con Garko sia con Morra si era innanzi a degli amori di ‘cartone’; inoltre a parole la Del Vesco ha detto che la situazione con il suo storico fidanzato Giuliano l’avrebbe risolta fuori dalla Casa, ribadendo che nel gioco mai l’avrebbe fatto soffrire. Anche in questo caso i fatti dicono altro: con Zenga, pochi giorni prima della finale, ha imbastito una love story, smentendosi. Si è di nuovo punto e a capo: chi Rosalinda? Chi è Adua?