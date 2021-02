Dayane Mello ha seguito la veglia funebre di Lucas e ha sentito il padre

Dayane Mello nelle scorse ore ha potuto seguire in videochiamata la veglia funebre del fratello Lucas, scomparso a soli 26 anni. Il giovane si è ritrovato coinvolto in un letale incidente stradale avvenuto durante la notte tra il 2 e il 3 febbraio. La tragedia si è consumata a Lontras, in Brasile. La produzione del reality Mediaset, come rende noto Globo – che ha raccolto le parole di Juliano (altro fratello della modella sudamericana) –, ha giustamente concesso alla Mello di stare accanto, seppur virtualmente, alla propria famiglia in un momento tanto doloroso.

Sempre la testata brasiliana Globo ha fatto sapere che alla modella e ai suoi familiari sono arrivati messaggi di sostegno da ogni parte del mondo. Inoltre, alla casa della famiglia di Dayane, sono state mandate tantissime composizioni floreali in segno di vicinanza dopo il grave lutto subito. Infine la testata brasiliana ha confermato che nella mattinata di giovedì 4 febbraio, Dayane ha conversato privatamente e per qualche minuto con il fratello Juliano e con il padre.

La drammatica notizia relativa al decesso di Lucas ha avuto un forte impatto su tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip, che si sono stretti attorno a Dayane cercando di darle sostegno emotivo. In un sol coro le hanno consigliato di restare nella Casa, alla luce anche dell’impossibilità di volare in Brasile in tempi rapidi (a causa del Covid il percorso per sbarcare nello stato sudamericano in questo periodo è molto lungo e accidentato). Così la Mello ha deciso di restare. Non tutti hanno visto di buon occhio tale scelta. Ad esempio Salvo Veneziano, ex gieffino, ha criticato apertamente il fatto che la Mello non abbia abbandonato il reality.

Nelle scorse ore Dayane ha parlato anche con Stefano Sala, suo ex compagno nonché padre di sua figlia, Sofia. Seppur in passato il modello e la Mello hanno avuto qualche frizione, innanzi al lutto hanno messo da parte tutti gli attriti. La Mello ha ricevuto parole di vicinanza, compassione e sostegno da parte di Stefano. Quest’ultimo ha anche speso un pensiero pubblico per Lucas. “Estou de luto por un amigo”, ossia “Sto piangendo un amico”: Così Sala in una Stories fatta campeggiare sul suo profilo Instagram.

Infine la Mello ha raccontato come ha dato la terribile notizia alla piccola Sofia: “Le ho detto: ‘Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina’”.