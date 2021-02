Dayane Mello non lascia il GF Vip, Salvo Veneziano commenta: è bufera

L’ex gieffino si è detto perplesso per la scelta della modella brasiliana di rimanere in casa dopo aver saputo della morte del fratello Lucas

Grande bufera su Salvo Veneziano. L’ex gieffino ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dove ha commentato la notizia della morte del fratello di Dayane Mello.

Salvo Veneziano, in poche parole, ha espresso perplessità per la scelta di Dayane Mello di non abbandonare il gioco: “Condoglianze. Purtroppo la vita è questa. Ps. posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa..?”.

Delle parole che molti hanno definito inopportune, in quanto la Mello, dopo aver saputo della morte del fratello 26enne, in seguito ad un incidente stradale in Brasile, ha deciso di ritornare in casa per cercare conforto nei suoi coinquilini.

Il dolore di Dayane Mello dopo aver saputo della morte del fratello Lucas

La modella ha raccontato in lacrime della tragedia avvenuta a suo fratello, dicendo anche di essere impossibilitata a raggiungere la sua famiglia in Brasile: “Non posso andare in Brasile, devo essere in quarantena. Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso”.

Lo spirito della modella, però, non è più lo stesso. Proprio per questo, i coinquilini stanno valutando la possibilità di proporre la chiusura anticipata del reality. Samantha De Grenet ha voluto farsi portavoce della proposta: “Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Lunedì facciamo la finale, chi c’è c’è. Arriviamo a lunedì e poi ciao, usciamo tutti. Facciamo tutti così”.

Anche Alfonso Signorini, appena ha potuto, si è precipitato nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare la Mello di persona. L’incontro tra i due non è stato trasmesso in diretta su Mediaset Extra.

Rosalinda Cannavò, saputa la notizia dell’entrata di Signorini, ha esclamato: “Ero certa che fosse venuto qualcuno a farti visita, ho sentito dei rumori”. Signorini, infatti, avrebbe accolto la Mello nella stanza degli abbracci.

Secondo il racconto di Dayane, Alfonso l’avrebbe invitata a trovare conforto nella fede: “Alfonso è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio”

La modella ad un certo ha voluto mettere da parte il suo dolore e ha cercato addirittura di incoraggiare i suoi coinquilini, per non farli sprofondare nella tristezza: “È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio”.

Anche Guenda Goria, in diretta su RTL 102.5, ha voluto dire la sua sulla scelta della Mello di rimanere al GF Vip. La figlia di Maria Teresa Ruta l’ha definita una scelta individuale, da rispettare. Ma non solo. La Goria ha anche ammesso di capire la scelta della modella brasiliana visto che la Casa del GF Vip è un luogo dove la modella si è sempre sentita protetta. Ecco le sue parole: “Io rispetto qualsiasi tipo di scela anche se non so se avrei fatto la stessa scelta, probabilmente io avrei scelto di uscire, ma ognuno vive il suo dolore come meglio crede”.