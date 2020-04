Dayane Mello lontana dalla figlia, bloccata in Turchia: “Non posso esserci”

Pechino Express, Dayane Mello in diretta su Instagram con Costantino Della Gherardesca

Dayane Mello ha una figlia, Sofia, nata dalla relazione con Stefano Sala. Abbiamo già conosciuto a fondo la loro storia durante l’esperienza di Stefano al Grande Fratello Vip, sappiamo già che la bimba vive col papà e non con la mamma. I due non stanno insieme da tempo ormai, ma hanno deciso di far vivere Sofia con il padre e vicina ai nonni per avere un punto fermo. Dayane infatti viaggia molto per lavoro, ma appena può corre dalla sua bambina. Non potrà farlo adesso a causa del Coronavirus e mancherà in un momento speciale: il compleanno della figlia Sofia. Dayane ne ha parlato oggi durante una diretta su Instagram con Costantino Della Gherardesca.

Dayane Mello lontana dalla figlia Sofia e bloccata in Turchia: “Settimana prossima è il suo compleanno”

In attesa della semifinale di Pechino Express, Dayane ha chiacchierato col conduttore che le ha anche chiesto dove stia trascorrendo la quarantena. La modella ha quindi spiegato di essere all’estero: “Sono in Turchia, sono bloccata qua. A Istanbul. Sono venuta qua per lavoro, ho un contratto con un’agenzia di moda. Giusto quando è capitato questo, non sono potuta tornare. La settimana prossima è il compleanno di Sofia e non posso esserci. Mi dispiace tantissimo”. Naturalmente tutto il mondo e fermo e la piccola Sofia capirà bene che l’assenza della mamma è causata da questa emergenza e null’altro. La concorrente delle Top di Pechino Express ha infatti aggiunto: “Non è un momento bello, però sai l’importante è che stiamo tutti bene. Passerà questo brutto momento, sicuramente!”.

Dayane Mello, la storia con Stefano Sala e la nascita della figlia Sofia

La piccola Sofia trascorrerà il compleanno con papà Stefano Sala, che è in attesa del secondo figlio da Dasha. Non le mancherà l’affetto, ma di certo quello della mamma è differente. Al Gf Vip, il modello raccontò tutta la loro storia, la nascita della bambina e i rapporti oggi. Dayane e sua figlia Sofia si riuniranno appena sarà possibile, intanto possiamo seguire Dayane Mello a Pechino Express, dove partecipa in coppia con Ema Kovac: sono le Top.