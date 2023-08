Dayane Mello è fidanzata? Beccata con un ex di Temptation Island

L’ex gieffina è stata beccata in compagnia di un ex volto della versione Vip del reality delle tentazioni di Canale 5

Dayane Mello ha un nuovo fidanzato? La modella brasiliana torna al centro del gossip per nuove e presunte relazioni questa estate. Nei giorni scorsi, si è parlato di un flirt con Tomaso Trussardi, l’ex marito di Michelle Hunziker. I due sarebbero stato avvistati in atteggiamenti affettuosi. Infatti, sono entrambi stati ospiti di un evento a Paestum. Ma mentre questo resta solo un gossip, ecco che ne spunta subito un altro in queste ore. Questa volta Dayane è stata beccata in compagnia di un ex volto di Temptation Island.

Non si tratta di un protagonista dell’edizione del reality show che si è appena conclusa. Secondo quanto un utente sui social network riporta all’esperta di gossip Deianira Marzano, la Mello si trovava in compagnia di Simone Bonaccorsi. I due sono stati beccati insieme, come è possibile notare attraverso la segnalazione, all’Acqua Beach di San Lorenzo (Marzamemi). Inizialmente si pensava che fosse un ex tentatore la persona beccata al suo fianco. Invece, Simone ha partecipato al reality di Canale 5 in coppia e non da single.

Dayane Mello beccata con Simone Bonaccorsi: chi è lui

Simone Bonaccorsi è uno dei modelli italiani più famosi. Nel 2018 ha ottenuto la fascia di più bello d’Italia con il titolo Mister Italia. L’anno dopo, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscerlo con Temptation Island Vip. Simone ha preso parte al reality insieme all’ex fidanzata Chiara Esposito, per mettere alla prova il loro amore.

La loro relazione è durata tantissimi anni ed è iniziata quando lei aveva 14 anni e lui 17. Chiara nella versione Vip del programma aveva dichiarato di voler comprendere meglio i suoi sentimenti, istaurando subito un rapporto con alcuni tentatori come Antonio Moriconi, Fabrizio Baldassarre e Valerio Maggiolini. In particolare, si era avvicinata a quest’ultimo.

Gli atteggiamenti tenuti da Chiara con il tentatore non avevano colpito più di tanto Simone, il quale si è sempre professato sicuro dei suoi sentimenti. Durante il falò di confronto, i due hanno confermato ciò, lasciando il reality show insieme. Ma ecco che dopo qualche tempo, precisamente nel 2021, Chiara Esposito ha annunciato la rottura con Bonaccorsi.

Attualmente Simone risulta essere single, dopo aver affermato nel 2022 di avere un interesse per Jessica Selassié. Sembra che tra la vincitrice del GF Vip 6 e il modello non ci sia mai stato nulla. Ora dagli scatti che lo ritraggono con Dayane Mello si direbbe che non è più single. Ma per avere una conferma ufficiale, è necessario attendere una dichiarazione da parte dei diretti interessati.