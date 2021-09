Temptation Island Vip: tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi è finita

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi di Temptation Island Vip 2019 si sono lasciati. A dare l’annuncio la bionda modella su Instagram, che ha così sconvolto tutti i follower. La coppia – che nel villaggio delle tentazioni ha avuto più di qualche problema ma è uscita indenne- sembrava più che mai unita e affiatata ma nelle ultime settimane si è arrivati alla rottura definitiva.

Il motivo della separazione tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi? “Quando non ci sentiamo più felici non bisogna restare nello stesso posto”, ha spiegato l’ex Professoressa de L’Eredità su Instagram ai suoi fan. Dunque Chiara non stava più bene accanto a Simone, nonostante il profondo legame, e ha preferito troncare questa relazione che andava avanti da più di quattro anni. Nessun commento da parte di Bonaccorsi, che per il momento si è trincerato dietro un silenzio assordante.

La storia d’amore tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si sono conosciuti da giovanissimi, durante un concorso di bellezza, quando lei aveva appena 14 anni e lui 17. Un colpo di fulmine per entrambi ma dopo cinque mesi Chiara ha deciso di mollare Simone per dedicarsi agli studi.

Qualche anno dopo, durante una vacanza in Sicilia con la sua famiglia, la Esposito ha rivisto Bonaccorsi e i due hanno voluto dare una seconda chance al loro sentimento. Chiara e Simone hanno partecipato a Temptation Island Vip nel 2019 per mettere alla prova il loro amore e hanno lasciato il programma con una promessa di matrimonio.

Matrimonio che però è ora saltato: a quanto pare per incompatibilità caratteriale Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito hanno deciso di prendere strade differenti. Ci sarà mai un ritorno di fiamma o si tratta di un addio definitivo?

Le altre coppie scoppiate di Temptation Island Vip 2019

Non solo Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: le altre coppie di Temptation Island Vip 2019 scoppiate sono quelle formate da Pago e Serena Enardu e Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Stanno ancora insieme invece: Anna Pettinelli eS Stefano Macchi, Er Faina e Sharon Macrì, Ciro Petrone e Federica Caputo.