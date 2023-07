Dayane Mello e Tomaso Trussardi, che feeling: ‘mai dire mai…’

La ‘coppia’ che non ti aspetti: Tomaso Trussardi e Dayane Mello. Non stiamo parlando di una coppia sentimentale di fatto, bensì di una coppia per una sera. L’ex marito di Michelle Hunziker e la modella brasiliana si sono incontrati il 29 luglio scorso a Paestum dove si è svolto un evento legato al mondo della moda: ”Premio Moda Città dei Templi Edizione VII”. L’imprenditore bergamasco ha partecipato alla rassegna glamour per ricevere un premio legato al suo ruolo manageriale, mentre l’ex gieffina vip ha preso parte alla serata ricoprendo il ruolo di madrina dell’evento.

Tra Dayane e Tomaso si è instaurato un ottimo feeling, come documentato dall’hairstylist dell’evento, Gionathan Contino, il quale ha pubblicato sui social una foto affettuosa che ha visto protagonisti i due vip. In particolare lo scatto è stato realizzato nel backstage della sfilata ed ha immortalato l’uomo d’affari orobico mentre ha preso in braccio la modella. No, pare che non ci sia alcuna liaison in corso e che si sia trattato semplicemente di un momento di svago e leggerezza. Certo le vie dell’amore, così come quelle del gossip, sono infinite e quindi mai dire mai… Fantagossip: una coppia Mello-Trussardi sarebbe stuzzicante…

Al di là delle congetture, al momento sia la Mello sia Trussardi, ufficialmente, risultano single. L’imprenditore lombardo, dopo la fine del matrimonio con la conduttrice Michelle Hunziker (la separazione è stata annunciata a inizio 2022), non ha più trovato un ‘affetto stabile’ (oppure lo ha trovato e lo tiene ben nascosto dalle macchine fotografiche dei paparazzi). Dayane spesso finisce al centro delle cronache di gossip, ma di un compagno ‘serio’ nemmeno l’ombra al momento. Pure lei pare che sia sola soletta in attesa di incontrare la dolce metà.

Gli ex di Dayane Mello e Trussardi

Per quel che riguarda i loro ex, Michelle Hunziker, dopo aver vissuto una love story passionale con il medico Giovanni Angiolini, è tornata single. Stefano Sala, che con Dayane ha avuto una figlia, è invece legato da anni alla modella ucraina Dasha Dereviankina.