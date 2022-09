Sta per iniziare il Grande Fratello Vip 7 con nuovi gieffini e Alfonso Signorini alla conduzione. Spunta in queste ore un particolare sfogo di Dayane Mello, finalista molto discussa della quinta edizione del reality show di Canale 5. Sono tantissimi i telespettatori che l’hanno sostenuta fino all’ultimo giorno all’interno della Casa di Cinecittà. Nonostante ciò, non è riuscita a conquistare la vittoria, ottenuta da Tommaso Zorzi. Spesso ci sono state polemiche per via dei voti che arrivavano dal Brasile da parte dei suoi fan più accaniti.

In poche parole, non è passato inosservato l’affetto che molti telespettatori hanno mostrato nei suoi confronti. Durante la sesta edizione, quei stessi fan hanno sostenuto al GF Vip Soleil Sorge, sua grande amica. Neanche lei, però, è riuscita a uscire dal reality show vincitrice. Ora Dayane Mello, a distanza di qualche giorno dall’inizio della nuova edizione, si lascia andare a uno strano sfogo. In particolare, decide di prendere le distanze dai reality show e, qui, sembra riferirsi proprio al GF, visto che proprio in questi giorni si parla della nuova edizione.

“Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality. A questo punto, non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico, perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso nella mia vita, non ne faccio più parte. Grazie di tutto”

Di fronte a questo sfogo, i fan della modella brasiliana hanno iniziato a porsi delle domande. Con chi ce l’ha? Ciò che vuole far intendere è che non chiederà al suo pubblico di supportare determinati Vipponi. Non solo, sembra non voler più essere associata ai reality show. Probabilmente dopo aver percepito i dubbi dei fan su questo improvviso sfogo, Dayane spiega cosa intende dire, entrando ancora di più nel dettaglio.

“La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura di me stessa dal mio psicologo per stare meglio. Non voglio ricominciare da capo e voglio amare e rispettare il mio pubblico e non saranno usati per aiutare nessuno. Vi amo con tutto il mio cuore”

Con queste parole, la Mello sembra andare contro i reality, facendo notare che “la vita reale non si basa su un esperimento sociale”. Racconta di aver portato avanti un percorso dallo psicologo per ritrovare se stessa. Va precisato che Dayane ha vissuto momenti particolari durante la sua esperienza nella Casa della versione brasiliana de La Fattoria.

Ora pare non voglia più avere a che fare con questo genere di programmi, dove i concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24. Inoltre, non permetterà che il suo pubblico venga ‘usato’ per sostenere un qualsiasi concorrente.

Intanto, due sue amiche saranno al centro della nuova edizione del reality condotto da Signorini. Ebbene, Giulia Salemi si occuperà di gestire la parte social di ogni puntata, mentre Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli condurranno insieme il GF Vip Party.