Lunedì 19 settembre si avvicina sempre più, la macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 7 sta mettendo a punto gli ultimissimi preparativi per il decollo del reality e Alfonso Signorini ha parecchia voglia di rientrare in scena. Lungo le pagine di Chi Magazine, il conduttore ha svelato alcuni dettagli relativi al team che lo affiancherà. Confermata la presenza di Giulia Salemi che, finalmente, si è capito di preciso in che ruolo agirà. Spazio anche a Sophie Codegoni, arruolata da Signorini per condurre ‘Casa Chi’, affidato lo scorso anno a Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco. Al GF Vip Party tutto secondo copione: a dare corpo e voce al talk ecco Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Signorini è inoltre tornato sulle opinioniste, raccontando che Adriana Volpe non ha preso affatto bene l’evolversi delle vicende.

“Sarà un’edizione ancora più social, sceglierò ogni puntata gli spunti che mi segnalerà Giulia Salemi, il sentimento della rete espresso tramite commenti e gif e lo trasferirò ai concorrenti. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno Gf Vip party, mentre Sophie Codegoni condurrà Casa Chi”, ha spiegato il direttore di Chi Magazine che è poi passato a parlare di sé e del suo modo di trattare gli inquilini della Casa più spiata d’Italia:

“A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa perché non è solo un lavoro, è qualcosa che ha cambiato anche me. Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa. Anch’io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete”.

Signorini, la frase sibillina su Totti e Noemi Bocchi

Spazio poi a una battuta sull’affaire Francesco Totti – Ilary Blasi. Affaire che Chi Magazine ha documentato con paparazzate ‘scomode’ e scoop ‘rumorosissimi. Alla domanda se gli piacerebbe avere nella Casa Noemi Bocchi, la nuova compagna dell’ex numero dieci della Roma, Signorini ha risposto in modo sibilino, senza rinunciare a una stoccata affilata e avvelenata: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”. Ops! Chissà consa ne pensa Totti.

Signorini e le scelte sulle opinioniste del GF Vip

Il giornalista ha poi parlato delle opinioniste del GF Vip. Come è arcinoto, Sonia Bruganelli è stata riconfermata mentre Adriana Volpe no. Sarà sostituita dalla dolce Orietta Berti. Signorini ha assicurato che però la cantante non sarà soltanto sorrisi e moine: “Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: ‘Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi’. Non bisogna lasciarsi influenzare dal look colorato, dall’aria paciosa”.

Capitolo Bruganelli-Volpe. Si è detto e scritto di tutto dopo che la moglie di Bonolis aveva dichiarato che non avrebbe mai accettato di fare un’altra stagione da opinionista. Poi Signorini ha bussato alla sua porta ed è tornata sui suoi passi, venendo travolta da una pioggia di critiche. La Volpe invece è stata fatta fuori e la questione le è andata di traverso: