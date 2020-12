Dawson’s Creek arriva su Netflix: da quando sarà possibile vederlo

By

Nel 2021 il catalogo della famosa piattaforma streaming si arricchisce con uno dei teen drama più amati e seguiti in Italia

Dawson’s Creek sbarca su Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato che dal 15 gennaio saranno disponibili tutte le stagioni della famosa serie tv, che ha lanciato le carriere di Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams e Joshua Jackson. Un telefilm che ha segnato un’intera generazione di adolescenti, soprattutto quelli nati tra la metà degli anni Ottanta e i primi anni Novanta.

Al momento Dawson’s Creek è disponibile anche su Amazon Prime. Lanciata nel 1998 la serie è composta in tutto da sei stagioni. L’ultima puntata è stata trasmessa nel 2003. Le avventure di Dawson, Pacey e Joey sono diventate note in Italia grazie a Mediaset. Italia Uno e La 5 hanno trasmesso più volte le varie stagioni. Nel 2018 Sky Atlantic ha riproposto invece una maratona della serie in occasione del ventennale.

Lo scorso ottobre è venuta a mancare Dana Baratta, l’ideatrice e sceneggiatrice di Dawson’s Creek. La donna si è spenta all’età di 59 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’altro ideatore della serie è Kevin Williamson, che qualche anno dopo ha lanciato in tutto il mondo The Vampire Diaries con Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder.

Cosa fanno oggi gli attori di Dawon’s Creek

Oggi tutti gli attori di Dawson’s Creek continuano a lavorare nel mondo dello spettacolo. La più fortunata è stata sicuramente Michelle Williams, che nella serie ricopriva il ruolo della problematica Jen Linndley. Dopo la fine della serie l’attrice è riuscita a crearsi una solida carriera ad Hollywood, vincendo un Emmy e un Golden Globe. Michelle si è affermata pure nel mondo del teatro e qualche tempo ha fa conquistato un Tony Award.

Più esperienze televisive, invece per James Van Der Beek e Joshua Jackson. I migliori amici Dawson e Pacey hanno collezionato negli anni diverse partecipazioni a serie tv. Al contrario Katie Holmes ha fatto chiacchierare più per le sue faccende private. Il suo matrimonio con Tom Cruise, finito nel 2012 e dal quale è nata la piccola Suri, ha attirato l’attenzione di tanti fan e curiosi.