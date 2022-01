Davide Devenuto: “Perché non sposo più Serena Rossi”

Niente nozze per Davide Devenuto e Serena Rossi. A due anni dalla romantica proposta di matrimonio, avvenuta per telefono a Domenica In, la coppia ha deciso di non sposarsi più. Davide e Serena restano una famiglia, con il loro piccolo Diego che oggi ha cinque anni ed è legato ad entrambi i genitori. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità l’ex star di Un posto al sole ha spiegato i motivi di questa scelta che ha deluso i più romantici.

Secondo Davide Devenuto sarebbe ridicolo sposarsi adesso che sta per compiere 50 anni (è più grande di Serena Rossi di 13 anni). L’interprete visto di recente in Mina Settembre ha ammesso:

“Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio! Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente. Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena”

Per Davide Devenuto la relazione con la Rossi è più solida che mai, anche senza fede nuziale al dito. Vivono insieme da tredici anni, hanno un figlio e hanno acquistato casa a Roma. “Al momento è come se fossimo già sposati”, ha precisato Devenuto.

In effetti Serena Rossi è molto impegnata in questo periodo: dopo una lunga gavetta è sulla cresta dell’onda. È una delle attrici più richieste al cinema e in televisione. In questo periodo è sul piccolo schermo con La Sposa mentre sta girando a Napoli la seconda stagione di Mina Settembre.

Nella sua agenda tanti altri impegni top secret che stanno portando la 36enne a rinunciare all’idea di indossare l’abito bianco. In un recente intervista Serena Rossi ha affermato:

“Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”

La storia d’amore tra Serena Rossi e Davide Devenuto

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, popolare soap opera di Rai Tre che ha lanciato la carriera di entrambi. Per sei anni i due hanno lavorato insieme ma non è successo nulla: all’epoca Serena era fidanzata con un’altra persona e Davide le sembrava troppo grande.

Quando l’attrice ha lasciato Upas nel 2008 qualcosa è cambiato e la storia con Devenuto ha spiccato il volo. In tanti anni di relazione non sono mancate le crisi e gli allontanamenti. L’ultima è stata parecchio lunga: Serena e Davide sono stati lontani per oltre un anno prima di tornare ad essere a tutti gli effetti una coppia.

L’ultima crisi è stata però decisiva per dare una svolta al rapporto: la Rossi e Devenuto hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altro e hanno così messo su famiglia. Nel 2016 è nato il piccolo Diego e successivamente Serena e Davide hanno acquistato una casa a Roma, città dove vivono per esigenze lavorative.