David e Cristina, è guerra al Trono Over dopo Temptation Island: le anticipazioni

Trono Over, le anticipazioni su David e Cristina: i due in studio dopo Temptation Island

David Scarantino e Cristina Incorvaia sono la coppia del Trono Over che ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island. Come da tradizione, le coppie del reality show vengono invitate nelle prime puntate di Uomini e Donne per raccontare cosa è successo durante l’estate. David e Cristina si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, ragion per cui sono stati ospitati nella registrazione del Trono Over, al contrario delle altre coppie che invece hanno preso parte alla registrazione del Classico ieri. Non mancano ovviamente le anticipazioni di Uomini e Donne che ci permettono di sapere, prima della messa in onda della puntata, cosa è successo in studio.

David e Cristina tornano a Uomini e Donne dopo Temptation Island: è guerra fra i due ex Over

Le cose non sono andate molto bene. Come fa sapere Il Vicolo delle News, Cristina e David a Uomini e Donne si sono lanciati accuse a vicenda e non hanno perso occasione di gettare fango sull’altro. Molti di voi penseranno che sono scene già viste, dato che durante la loro permanenza a Uomini e Donne hanno discusso spesso e volentieri. Dopo Temptation Island 2019 hanno forse molto altro da rimproverare all’altro, ma è chiaro che le cose sono irrecuperabili. Maria De Filippi è dovuta intervenire per placare gli animi, pare infatti che la situazione stesse sfuggendo di mano e i due ex non ne sarebbero usciti bene, entrambi. In studio presente anche il tentatore Sammy, ma le anticipazioni non fanno sapere se è intervenuto o ha discusso con David.

Trono Over, David e Cristina torneranno a cercare l’amore?

Rimane adesso un solo e unico punto interrogativo: David e Cristina torneranno a Uomini e Donne? D’altronde non sarebbero gli unici a tornare dopo Temptation Island. Sono tornati, ed erano presenti pure nella puntata registrata oggi, anche Ida e Riccardo, che ha stupito tutti con le sue dichiarazioni sull’ex rivale. In attesa di scoprire cosa decideranno di fare i nostri due protagonisti, non perdete tutte le altre anticipazioni sulla prima puntata del Trono Over!