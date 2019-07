David e Cristina dopo Temptation Island, Riccardo a sorpresa: “Lo capisco”

Temptation Island, David e Cristina si sono lasciati: le ultime news sull’ex coppia

David Scarantino e Cristina Incorvaia non hanno superato la prova di Temptation Island 2019. La coppia ha lasciato insieme il programma, ma qualcosa è andato storto dopo. Cristina non si sentiva libera di esprimere sé stessa in tutto e per tutto nel rapporto con David. Lui invece era molto innamorato e lo ha dimostrato anche nel falò di confronto. I problemi fra i due erano evidenti già durante il Trono Over, ma era altrettanto evidente che ci fosse una fortissima attrazione. Il pubblico di Canale 5 ha quindi iniziato a pensare che Cristina e David fossero realmente fatti per stare insieme, invece così non è. A Temptation Island Cristina ha solo trovato conferme ai suoi dubbi, così pur accettando al falò di dare l’ennesima e ultima possibilità a David, alla fine si sono lasciati.

David e Cristina dopo Temptation Island: parla Riccardo Guarnieri

David e Cristina torneranno a Uomini e Donne? Questo non possiamo saperlo, è probabile visto che altri come loro si sono lasciati a Temptation e sono poi tornati al Trono Over. Pensiamo a Sossio e Ursula, che però hanno avuto il loro bellissimo lieto fine. Ma pensiamo anche a Riccardo e Ida, che invece non sono riusciti a ricucire lo strappo pur essendo usciti insieme dal reality show nella scorsa edizione. Oggi proprio Riccardo Guarnieri ha detto la sua su David e Cristina. Su domanda di un fan, infatti, ha detto: “Voglio essere sincero. Dopo aver visto il falò mi sono ricreduto su David. Io l’ho visto molto innamorato. E per quanto riguarda tutto ciò che ha raccontato che è successo in camera subito dopo… lo capisco perfettamente”.

Riccardo Guarnieri parla di David a Temptation Island dopo gli scontri a Uomini e Donne

Una risposta che di sicuro non passa inosservata, visto che David e Riccardo a Uomini e Donne hanno litigato pesantemente nei mesi scorsi. Addirittura fra i due c’è stato un durissimo scontro che non è andato in onda. Proprio per questo le parole di Riccardo oggi sono ancora più apprezzate dal pubblico di Uomini e Donne. Peccato, però, che l’amore dell’ex Cavaliere non sia bastato a tenere Cristina accanto a sé. Sarà finita per sempre oppure rivedendo a Uomini e Donne, magari, ci riproveranno?