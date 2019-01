Dasha fa chiarezza su Benedetta Mazza: il pensiero della modella ucraina

Non tendono a placarsi le voci attorno a Stefano Sala, Benedetta Mazza e Dasha, ex fidanzata del modello. In questi giorni, tutti e tre, seppur in momenti separati, sono stati ospiti nel salotto di Barbara d’Urso, a Pomeriggio 5: prima Stefano ha annunciato la rottura della relazione con l’ucraina, poi quest’ultima ha dato la sua versione dei fatti, infine, nella giornata di ieri, Sala e la Mazza sono tornati nella trasmissione, fornendo ulteriori dettagli sulla fine della love story. E sempre poche ore fa Dasha, stavolta dal suo profilo Instagram, ha riservato alcune parole sul conto di Benedetta, chiarendo alcuni punti.

Benedetta Mazza: Dasha fa chiarezza sull’aspetto estetico e sulle frecciate attribuitele dai fan

Sulla bacheca Instagram di Dasha, recentemente, sono giunti tantissimi commenti. La maggior parte di sostegno e di complimenti, anche per l’aspetto fisico. L’ucraina ha voluto precisare che lei non combatte “per il titolo di più bella“, specificando che chi “giudica una persona solo per l’aspetto fisico è sciocca“. La questione ha spinto qualcuno a pungolarla. C’è infatti chi ha sostenuto che durante l’avventura al Grande Fratello Vip di Stefano, lei avrebbe rilasciato dei like a dei commenti non troppo felici sull’estetica di Benedetta Mazza. A questo punto Dasha è intervenuta nuovamente, facendo chiarezza: “Non ho mai fatto questo. Magari ho messo qualche like per quei commenti dove c’era scritto qualcosa di bello su di me. Così ho ringraziato per le parole gentili. Punto“.

La spiegazione di Stefano Sala a Pomeriggio 5: “Mi sono preso le mie responsabilità, sembra una caccia alle streghe”

Nessuna frecciatina ostile nei confronti di Benedetta, dunque. D’altra parte Dasha non ha mai voluto pronunciarsi su di lei, preferendo porre il focus sull’ex fidanzato Stefano Sala, che dal canto suo si è preso tutte le responsabilità su quanto accaduto e sulla fine della love story. Da qui, le decise e nette dichiarazioni del modello a Pomeriggio 5, durante la puntata scorsa, in cui ha parlato di caccia alle streghe su argomenti noti e già sviscerati palesemente.