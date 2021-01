Daniele Pompili: “Con Lucia Bramieri è finita. Ora ci riprovo con Floriana”

Avevamo lasciato Daniele Pompili come nuovo fidanzato di Lucia Bramieri. Oggi lo ritroviamo alla riconquista di Floriana Secondi. Proprio così: il modello 33enne sta facendo il possibile per riottenere l’amore dell’ex concorrente del Grande Fratello, oggi opinionista di Barbara d’Urso. Ma come è possibile? E come è finita davvero la storia tra Daniele e la nuora di Gino Bramieri?

“Lucia era una persona che mi piaceva molto. Poteva nascere qualcosa di importante tra di noi. Lei si è spaventata per le critiche e i giudizi visto che ha 60 anni. Nel frattempo si è avvicinata anche ad un’altra persona. Per un periodo abbiamo smesso pure di seguirci sui social. Oggi siamo tornati a seguirci su Instagram e ci siamo chiariti. Quello che c’è stato è stato comunque bello ma abbiamo deciso di andare avanti separatamente. Abbiamo chiuso in maniera rispettosa”, ha spiegato a noi di Gossipetv Daniele Pompili.

Chiusa definitivamente questa liaison che tanto ha fatto chiacchierare in tv e sui social network per via della grossa differenza d’età Daniele ha scelto di andare avanti. Con sincerità ha scavato nel profondo del suo cuore e ha capito di provare ancora un sentimento profondo per Floriana Secondi, con la quale ha fatto coppia fissa per ben cinque anni. I due si sono rivisti di recente e Daniele ha (forse) capito di non aver mai smesso di amare la vulcanica ex gieffina.

“Non nego che tra noi c’è stato un bacio. Voglio riconquistarla. È stata una persona importante della mia vita e lo è ancora oggi. Siamo cresciuti insieme. Da parte sua c’è una sorta di muro, ma farò il possibile per farle cambiare idea”, ha puntualizzato Daniele Pompili che ha mantenuto un ottimo rapporto pure con Domiziano, il figlio che Floriana Secondi ha avuto dall’ex compagno Mirko.

“Non vedo Domiziano da un po’ ma lui è sempre stato molto affezionato a me, ha fatto parte della mia vita per cinque anni. Vedo sui social che è cresciuto tantissimo: è la fotocopia della madre”, ci ha confidato Daniele Pompili, che ha poi concluso convinto: “Penso che ce la farò a riconquistare Floriana”. Chi vivrà, vedrà…