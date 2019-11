Floriana Secondi: “Ho avuto una liaison con Mammucari”, d’Urso di sasso

Domenica Live, Floriana Secondi svela di aver avuto una liaison con Teo Mammucari: Barbara d’Urso di sasso, la reazione

Floriana Secondi è tornata negli studi di Domenica Live per cercare di chiarire in maniera definitiva la vicenda spinosa che l’ha coinvolta con Daniele Pompili. In realtà la questione non è stata fugata da ogni dubbio per mancanza di tempo (probabile che l’ex gieffina tornerà in studio la prossima settimana o prossimamente per proseguire il suo racconto e perorare la sua causa). Al di là della polemica delicata tra Floriana e Pompili, durante la chiacchierata con Barbara d’Urso, è emerso uno stuzzicante gossip: la Secondi ha rivelato a sorpresa di aver avuto un flirt in passato con Teo Mammucari. La conduttrice napoletana è rimasta di sasso dopo aver udito la rivelazione. Poi si è ripresa in fretta, chiedendo conferma di quanto ascoltato. Conferma ottenuta.

Teo Mammucari e Floriana hanno avuto un flirt? La Secondi conferma a Domenica Live

Floriana, innanzi a Barbara, ha dichiarato di aver avuto una liaison con Teo Mammucari in passato. La d’Urso è rimasta alquanto sorpresa chiedendo conferma alla sua ospite. “Certo, perché no? L’ho detto anche tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio”, la risposta della Secondi. “Non lo sapevo”, ha infine chiosato la conduttrice napoletana. Chissà cosa ne penserà Mammucari della confessione ‘rosa’ dell’ex gieffina. Dopo l’intervista della romana è stata la volta di Kikò Nalli che è giunto in studio per replicare alla vicenda che ha coinvolto la sua fidanzata Ambra Lombardo e Gaetano Arena.

Barbara d’Urso, botta e risposta roventi con Kikò Nalli: a Domenica Live sale la tensione

L’ex marito di Tina Cipollari è giunto a Domenica Live più agguerrito che mai tanto che è stato protagonista di diversi e roventi botta e risposta con Barbara d’Urso. I nervi sono stati piuttosto tesi. Così la conduttrice napoletana ha dovuto più volte richiamare alla calma Nalli.