Flirt in corso tra Lucia Bramieri e Daniele Pompili. I due si frequentano da qualche settimana ma sono usciti allo scoperto solo di recente. A parlarne per la prima volta l’ex concorrente del Grande Fratello a Pomeriggio 5. Una storia che fa stare molto bene Lucia, che in passato ha sofferto per amore. Dopo la rivelazione in tv, però, non sono mancate le critiche. In molti hanno puntato il dito contro Daniele, accusandolo di sfruttare Lucia per notorietà.

Gossipetv ha incontrato Pompili, noto alle cronache rosa per via della sua lunga relazione con Floriana Secondi, per sapere di più su questo nuovo rapporto amoroso. “La nostra è una frequentazione vera. Lucia è una donna che mi piace molto”, ci ha subito assicurato Daniele.

La vostra differenza d’età (lui 34 anni, lei 59) sta facendo molto discutere…

Non guardo l’età delle persone poiché mi reputo molto maturo. E poi non sarebbe la prima storia d’amore del genere. Ci sono tante donne che stanno con ragazzi più giovani, come ad esempio Lory Del Santo.

Cosa ti piace di Lucia Bramieri?

In Lucia ho visto una donna forte e sensibile allo stesso tempo. È pure molto bella e questo mix mi ha davvero affascinato. Lei ha un passato importante, ha avuto le sue scottature, ma mi piace il modo con cui affronta la vita. Tra noi c’è grande dialogo e alla festa di Wanda Fisher, dove ci siamo conosciuti, è scattata immediatamente una sintonia. Noi abbiamo sorriso subito, stiamo stati tutta la serata a ridere. Con lei il tempo passa velocemente.

A Pomeriggio 5 Lucia ha confidato che la stai corteggiando: in che modo cerchi di farla sentire speciale tutti i giorni?

Sono molto premuroso e presente. Ci sentiamo almeno 5-6 volte al giorno. La corteggio anche con i complimenti ma non mi fermo all’apparenza. Sono una persona aperta mentalmente ma allo stesso tempo con dei valori. Per me una donna va trattata come una donna, ossia coccolata, viziata, onorata. Molte persone dimenticato questa cosa.

Pensi che il tuo passato possa in qualche modo influire negativamente su questa storia?

Non credo, perché sono stato sincero fin dall’inizio con Lucia. Abbiamo parlato tanto e lei ha apprezzato la mia sincerità. E io ho apprezzato il suo ascoltarmi e il modo con cui affronta la vita. Oggi lei mi dà tutto quello di cui io ho bisogno: felicità, serenità, pacatezza, spensieratezza. Senza pregiudizi.

Cosa vuoi dire agli haters e leoni da tastiera che vi hanno criticato?

Hanno paragonato la nostra storia a quella di Iconize, reputano il mio rapporto con Lucia falso come il pugno che Iconize si è procurato da solo con un surgelato. Io non l’accetto. Non conosco Iconize ma quel gesto è stato troppo brutto e non è paragonabile ad una frequentazione che sta facendo discutere solo per la differenza d’età e per il mio orientamento sessuale (tempo fa Pomipili ha dichiarato di essere bisex, ndr). Hanno invaso il mio direct su Instagram con insulti e parole negative. E lo stesso hanno fatto con Lucia: l’hanno messa in guardia dicendo che io sto con lei solo per visibilità ma non ne ho bisogno.

È vero che nelle ultime ore hai ricevuto un messaggio da parte della tua ex Floriana Secondi?

Più di un messaggio ed era presente anche Lucia, che è rimasta basita. Mi ha scritto: “Adesso mi hai rimpiazzata con Lucia”. Ogni volta che Lucia condivideva su Instagram una nostra foto Floriana la inviava poi a me. Forse prova ancora qualcosa per me altrimenti non si spiega questo comportamento.

Ma tu le hai dato modo di essere gelosa? Hai fatto qualcosa che poteva lasciar pensare ad un ritorno di fiamma?

Nell’ultimo periodo no. Quando però ci siamo rivisti da Barbara d’Urso non le ho nascosto che volevo riconquistarla ma lei faceva un po’ la preziosa. Poi le cose sono scemate, Floriana è molto presa dal suo lavoro. Ora sta manifestando questa gelosia nei confronti di Lucia.

Cosa ti aspetti da questa liaison con la Bramieri?

Io non mi aspetto nulla: aspettative del genere possono creare ansia. Però vorrei dimostrare che l’età non deve essere mai un ostacolo se si ha la volontà di vivere davvero con una persona.

Chi è Daniele Pompili

Classe 1986, Daniele Pompili è un modello, attore e influencer. È laureato in Economia. È diventato noto per aver vissuto una storia d’amore importante con Floriana Secondi. La loro relazione è terminata burrascosamente, tra reciproche accuse, dopo cinque anni. Ha partecipato all’ultima edizione di Ciao Darwin: è stato protagonista di uno dei segmenti finali de La macchina del tempo. Di recente è stato scelto come protagonista dell’ultimo videoclip di Wanda Fisher.