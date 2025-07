Daniele Paudice, lo sfogo dopo il lutto: “Mi hanno voltato le spalle”

Daniele Paudice ha recentemente perso il padre. Nelle ultime ore l’ex volto di Uomini E Donne si è sfogato con un lungo messaggio pubblicato sui social in merito al lutto. In particolare il tronista ha affermato di aver compreso quali sono le cose realmente importanti, non mancando di lanciare frecciatine sia nei confronti di persone che di programmi imprecisati.

In molti ricorderanno Daniele Paudice, protagonista della scorsa edizione del dating show di Canale 5 Uomini E Donne. Il tronista, il quale ha lasciato la trasmissione insieme alla corteggiatrice Gaia Gigli, ha da poco perso suo padre. Ad annunciare il lutto è stat il ragazzo con un post pubblicato tempo fa sui social. Poche ore fa, l’ex volto del programma condotto da Maria De Filippi, è tornato a parlare della perdita con una storia pubblicata su Instagram. Nello specifico Paudice si è abbandonato ad un lungo sfogo.

L’ex tronista non ha mancato di lanciare qualche frecciatina. In particolare Daniele si è scagliato contro alcuni programmi per cui aveva ricevuto promesse che poi non hanno avuto più seguito e contro degli amici che gli hanno voltato le spalle nel momento del bisogno. Partendo da ciò, Paudice ha invitato tutti ad una riflessione, constatando come spesso ci si abbatta per cose futili e come la perdita di suo padre lo abbia portato a ridimensionare e comprendere cosa sia realmente importante nella vita. L’ex volto di Uomini E Donne ha sottolineato come in futuro eviterà di lasciarsi nuovamente condizionare da situazioni analoghe, spronando tutti a dedicare maggiore tempo alla propria famiglia piuttosto che a cose definite inutili.

Di seguito la storia pubblicata da Daniele Paudice sul suo profilo Instagram:

Il 29 maggio l’ex tronista aveva condiviso sul social un post per ricordare suo padre da poco scomparso. Paudice aveva pubblicato uno slide di foto insieme all’uomo, accompagnandolo con la didascalia “forever”.

Daniele Paudice ha preso parte a Uomini E Donne come tronista nella scorsa edizione. Il ragazzo ha lasciato il programma mariano insieme alla corteggiatrice Gaia Gigli. Una volta fuori, tuttavia, la loro storia d’amore è terminata.