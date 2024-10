Uomini e Donne: finita la storia tra Daniele Paudice e Gaia Gigli

Arrivata al capolinea la storia tra Daniele Paudice e Gaia Gigli. La coppia di Uomini E Donne ha annunciato la fine della loro relazione con una storia su Instagram.

Daniele e Gaia sono state una delle coppie più importanti dell’ultima edizione del programma di Maria De Filippi. Daniele aveva scelto la corteggiatrice Gaia e tra i due sembrava andasse tutto a gonfie vele. Lei gli aveva presentato il figlio Diego, avuto da una precedente relazione e questa estate erano volati in Grecia per una vacanza romantica. Tra i due però c’è sempre stato un intoppo: la distanza, Gaia infatti vive a Milano e Daniele a Napoli. A Verissimo raccontarono di vivere la loro storia come pendolari, e possiamo ipotizzare che la distanza sia stata uno dei motivi per cui la relazione non ha preso il volo. Vediamo che cosa hanno detto.

UED, Gaia Gigli: ”Non pensate che quello che vedete sui social sia vero”

Ad annunciare la fine della relazione è Gaia, attraverso una storia su Instagram. Daniele non si è espresso in merito alla questione, l’ultima sua storia riguarda la partita di ieri del Napoli. Qualcuno aveva già intuito che tra i due ci fosse maretta, si vedevano sempre meno insieme. Nel suo messaggio su Instagram, Gaia oltre a chiedere privacy per questo momento delicato fa anche un appello ai suoi follower. La ragazza infatti dice a chi la segue di non credere a quello che si vede sui social: che se una coppia si mostra sempre felice non vuol dire che non ci siano litigi o che le cose siano sempre belle come appaiono.

Messaggio piuttosto criptico non pensate? Come a volerci far intendere che le cose tra i due non andassero così bene come sembravano dai loro post. Gaia ha poi detto di aver bisogno di tempo per metabolizzare questa rottura e che appena starà meglio tornerà sui social. Per lei la storia con Daniele era come una rinascita: Gaia infatti aveva raccontato che con il padre di suo figlio Diego aveva avuto una brutta esperienza, una relazione tossica, e ora con Daniele aveva di nuovo speranza nell’amore. Visto che le storie su Instagram hanno una scadenza, vi scriviamo qua sotto cosa ha detto lei in merito alla rottura con Daniele.