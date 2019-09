Daniele Liotti emozionato in tv: le dolci parole per Cristina D’Alberto

Daniele Liotti a Vieni da me parla della compagna Cristina D’Alberto

L’intervista a Vieni da me è stato un vero e proprio piccolo evento per le fan di Daniele Liotti. Per la prima volta l’attore di Un passo dal cielo 5, da sempre molto riservato, si è aperto sulla sua vita privata. Che come gli esperti di gossip ben sanno è costellata dal grande amore per la compagna Cristina D’Alberto e quello per i figli Francesco e Beatrice. Proprio alla sua fidanzata, anche lei attrice, Daniele ha voluto rivolgere dolci parole nel salotto di Caterina Balivo. Un vero e proprio momento emozionante per Liotti, che con una certa fatica si è aperto sulla sua vita sentimentale. Una vita sentimentale bella e pura, che l’interprete cerca di proteggere a tutti i costi.

Cosa ha detto Daniele Liotti sulla compagna Cristina D’Alberto

“Cristina è l’amore mio. È un po’ una fatina: ha gli occhi pieni di luce, il sorriso bello. È una ragazza solare, d’altri tempi, ma allo stesso tempo determinata, nordica”, ha confidato con la voce spezzata Daniele Liotti a Vieni da me. “Tra noi è stato un colpo di fulmine, un amore a prima vista. Ci siamo riconosciuti subito e poi da lì è venuto naturale mettere su famiglia”, ha aggiunto l’attore. Liotti e la compagna hanno avuto due anni fa la piccola Beatrice, mentre quasi venti anni fa – da un precedente relazione – Daniele è diventato padre di Francesco, tra gli attori della fiction La compagnia del cigno.

Daniele Liotti fidanzata: pausa dal lavoro per Cristina D’Alberto

Dopo la nascita di Beatrice, Cristina D’Alberto ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e seguire così Daniele Liotti nei suoi impegni sul set. La D’Alberto ha 41 anni: ha esordito nel mondo dello spettacolo con Carramba che fortuna e L’Eredità. È diventata nota per i suoi personaggi nelle soap opere Vivere e Un posto al sole.