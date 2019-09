Un passo dal cielo con Daniele Liotti: la scelta della “moglie” Cristina D’Alberto

Prosegue a gonfie vele il rapporto tra Daniele Liotti e Cristina D’Alberto. I due attori sono inseparabili da qualche anno e la loro storia d’amore ha raggiunto il culmine nel 2017 con la nascita della piccola Beatrice. Per Daniele si tratta della seconda figlia visto che ventuno anni fa, da un’altra relazione, ha avuto il primogenito Francesco, che sta inseguendo le orme del padre. Per il bene di Liotti e della piccola Beatrice, Cristina – nota soprattutto ai telespettatori di Un posto al sole – ha scelto di prendersi una pausa dal lavoro. Da ben due anni, ormai, si sta dedicando alla piccola Beatrice e non ha avuto problemi a seguire il compagno sul set della nuova stagione di Un passo dal cielo.

Cristina D’Alberto ha seguito Daniele Liotti a Un passo dal cielo

“Di solito la mia famiglia mi segue quando sono lontano da casa per lavoro. Anche perché la mia compagna, che è una attrice come me, ora si è presa una pausa dal lavoro per fare solo la mamma. Beatrice è ancora piccola, ha due anni, e lei ha bisogno di averla sempre accanto. Pure io voglio godermela il più possibile”, ha spiegato Daniele Liotti al settimanale DiPiù Tv. L’attore ha un ottimo rapporto pure con il primogenito Francesco, che ha debuttato gli scorsi mesi in tv nella fiction La compagnia del cigno. “Sono fiero di lui e magari un giorno lavoreremo insieme”, ha assicurato Liotti, che sul set della quinta stagione di Un passo dal cielo ha rischiato la vita con una brutta caduta da cavallo.

Daniele Liotti fidanzata: chi la modella e attrice Cristina D’Albeto

Ma chi è la fidanzata di Daniele Liotti? Cristina D’Alberto, 41 anni, è un’attrice televisiva. Prima di passare alla recitazione ha lavorato come modella e ballerina. Ha esordito in Carramba che fortuna ed è stata una delle prime vallette dell’Eredità di Rai Uno. La grande popolarità è però arrivata con la serie Vivere, dove indossava i panni di Flavia, e poi con Un Posto al Sole con il ruolo di Greta.