Daniele Liotti, spavento sul set di Un passo dal cielo: “Ho rischiato la vita”

Daniele Liotti è caduto da cavallo durante le riprese di Un passo dal cielo 5

Terrore per Daniele Liotti sul set della quinta stagione di Un passo dal cielo. Durante le riprese – che si sono tenute da maggio 2018 a gennaio 2019 sulle Dolomiti – l’attore ha avuto una brutta caduta da cavallo. Un grande spavento per il 48enne, che indossa i panni del comandante del corpo forestale Francesco Neri. Per fortuna, nonostante il brutto colpo, Liotti è uscito illeso. Ma l’interprete ha continuato a tremare per tutto il resto della giornata, pure quando è tornato dalla sua compagna Cristina D’Alberto e dalla figlia Beatrice, che hanno seguito Daniele sul set della fiction Rai.

Un passo dal cielo 5: il racconto di Daniele Liotti

“Stavamo girando una scena che veniva ripresa anche da un drone. A un certo punto questo drone si è avvicinato troppo al mio cavallo, che si è spaventato e ha cominciato a girare su se stesso. E io sono caduto. È stata una caduta terribile: non so neppure come ho fatto a uscirne illeso”, ha raccontato Daniele Liotti a Di Più Tv. “Nonostante lo spavento, mi sono imposto di risalire subito a cavallo perché sapevo che, se non l’avessi fatto, forse non ci sarei risalito mai più. Però avevo le gambe che mi tremavano. Un po’ hanno continuato a tremare anche la sera, quando a termine delle riprese sono tornato dalla mia compagna Cristina e da nostra figlia Beatrice, che erano con me sul set”, ha aggiunto l’attore di Un passo dal cielo.

Un passo dal cielo 5: più scene d’azione per Liotti

Nelle nuove puntate di Un passo dal cielo ci saranno più scene d’azione, come annunciato dal protagonista Daniele Lotti. In più, rispetto al passato, non ci sarà un giallo da risolvere ad ogni puntata ma un mistero lungo tutta la stagione. Accanto a Liotti sono stati confermati Enrico Ianniello, nei panni del vicequestore Vincenzo Nappi, e Rocio Munoz Morales, in quelli di Eva Fernandez. New entry della serie la bella Serena Autieri, che ricopre il ruolo di una nuova e affascinante guardia forestale. La fiction tornerà in tv giovedì 12 settembre.