Un passo dal cielo 5: le coppie della fiction scoppiano? Le ultime anticipazioni

Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato le anticipazioni di Daniele Liotti sulla prossima stagione di Un passo dal cielo. Da alcune interviste rilasciate dall’attore che ha sostituito Terence Hill, sappiamo che la trama si incentrerà maggiormente sulle linee sentimentali dei protagonisti, lasciando intendere che c’è qualcosa di nuovo anche nel legame tra Francesco ed Emma. Oggi, per l’appunto, vi parliamo di succulenti colpi di scena che probabilmente nessuno si aspettava. Secondo quanto si legge su DiPiù Tv, le storie d’amore dei protagonisti della fiction subiranno delle brusche battute d’arresto. Ebbene sì, avete capito bene. Il giornale ci dice, nel particolare, che il rapporto nato alla fine della quarta stagione tra Francesco Neri e Emma (Pilar Fogliati) è già finito. Le motivazioni che hanno portato la coppia ad una simile decisione non sono date sapersi, ma scopriremo maggiori dettagli seguendo la fiction (in onda dal 15 settembre in prima serata su Rai 1).

Un passo dal cielo: la nuova situazione di Eva e il Commissario Nappi, difficoltà in vista

Non solo le cose tra Francesco ed Emma non hanno preso la piega che tutti si aspettavano stando al finale della quarta stagione, ma anche il rapporto tra il Commissario Nappi ed Eva prenderà una piega inaspettata. Una nuova e complicata situazione li aspetta dopo la nascita della loro prima figlia. Sempre secondo le anticipazioni del giornale, il loro amore entrerà in crisi, sebbene non si parli di rottura definitiva. Eva diventerà mamma e insieme al compagno farà una grande fatica ad adattarsi alla nuova vita da genitore, e la coppia non riuscirà a trovare un equilibrio per la loro felicità e quella della bambina. Il tutto poi si complicherà ancora di più quando a San Candido arriva un nuovo personaggio, una lei: Valeria Ferranti (interpretata da Beatrice Arnera) ed è una nuova collega del Commissario. Riuscirà la coppia a superare le difficoltà ed uscirne più forte?

Tutte le novità di Un passo dal cielo 5

Come raccontato a Vero da Liotti, quest’anno Un passo dal cielo avrà delle grandi novità. In particolare, la serie andrà in onda come una unica storia e non ci saranno singoli casi per ogni puntata. Accanto alle storie personali dei protagonisti, ci sarà un solo giallo, che inizierà nella prima puntata, continuerà per tutta la serie e si svelerà solo nel finale di stagione.