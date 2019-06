Un passo dal cielo 5 torna a settembre: Liotti aggiorna su trama e novità

Un passo dal cielo 5: la fiction Rai torna a settembre. Tutti gli aggiornamenti di Daniele Liotti

Vi avevamo già raccontato che le riprese della quinta stagione di Un passo dal cielo erano finite a gennaio, ed ad annunciarle era stato lo stesso Daniele Liotti, che ha sostituito dallo scorso anno Terence Hill come protagonista della fiction. I nuovi episodi arriveranno su Rai 1 a settembre, a confermarlo lo stesso Liotti. L’attore ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero, aggiornando i telespettatori e i fan del suo Francesco Neri sulla trama, gli sviluppi sulla storia con Emma e tutte le primissime anticipazioni. La storia di questa stagione infatti ha tante novità rispetto alla scorsa stagione, in primis il filo rosso della trama. Non avremo più, infatti, casi diversi in ogni puntata ma un solo giallo che inizierà alla prima puntata, seguirà tutta la stagione e si svelerà alla fine della stessa.

Un passo dal cielo 5: Daniele Liotti aggiorna il pubblico

“A settembre“, ha annunciato Daniele Liotti, a settembre 2019 tornerà Francesco Neri e Un passo dal cielo 5. L’attore ha parlato della prossima stagione sulle pagine di Vero, spiegando anche le novità dei nuovi episodi: “La prossima stagione, rispetto alle precedenti, sarà strutturata diversamente perché non ci saranno singoli casi per ogni puntata. Al contrario, la serie andrà in onda come una storia unica. Inoltre, sono state privilegiate le storie d’amore: la parte melò, insomma, diventerà più sostanziosa“. Chissà se tutti questi cambiamenti piaceranno al pubblico?

Daniele Liotti e le novità per Francesco Neri

Non solo la trama e la storia hanno avuto dei cambiamenti, anche la vita sentimentale di Francesco Neri subirà una trasformazione. Proprio perché in questa stagione sarà data più importanza alla parte amorosa, anche il capo della forestale avrà la sua storia d’amore. La sua linea sentimentale sarà più densa e intricata e possiamo pensare che sia per il rapporto con Emma. Inoltre, anche la sua linea dell’amicizia si intensificherà.