Un passo dal cielo 5 anticipazioni Liotti: novità sentimentali per Francesco

Un passo dal cielo 5, le prime anticipazioni: Francesco Neri avrà un’intensa storia d’amore

Vi avevano già anticipato, e come riportava Tv, Sorrisi e Canzoni, nella quinta stagione di Un passo dal cielo saranno ben due le linee sentimentali seguite: quella che vede protagonisti Francesco Neri (interpretato da Daniele Liotti) ed Emma e anche quella che lega il Commissario Nappi ed Eva (Rocio Munoz Morales). Il cast ha da poco terminato le riprese e la quinta stagione andrà in onda da settembre, ma non sappiamo ancora ad oggi la data ufficiale. Daniele Liotti, che veste i panni del comandante della Forestale Francesco Neri, ha sostituito Terence Hill come protagonista della storia. Liotti che per la seconda volta torna sul set della fiction Rai, si è raccontato in un’intervista su Radiocorrieretv ed ha anche dato al suo pubblico le primissime anticipazioni su ciò che dovremmo aspettarci nei nuovi episodi.

Daniele Liotti: “Francesco vivrà una linea sentimentale densa e intricata“

Vi avevamo dato già le primissime anticipazioni sulla fiction di Rai 1, Un passo dal cielo. Ora il protagonista Daniele Liotti si svela circa il versante amoroso del suo personaggio, Francesco Neri. Per chi avesse seguito l’ultima stagione di Un passo dal cielo, andata in onda nel 2017, si ricorderà che era nato un certo felling tra Francesco e Emma, tanto che la giovane si era trasferita a vivere nella palafitta, insieme a lui. “Quest’anno, grazie al lavoro degli sceneggiatori“, spiega Liotti sulle pagine di Radiocorrieretv, “la linea sentimentale di Francesco è più densa e intricata. Spero che il pubblico apprezzerà“, e poi promette: “Ci saranno tanti colpi di scena“. Ma l’evoluzione di Francesco non finisce qui. Il protagonista non solo avrà dei risvolti sul piano sentimentale ma anche su quello dell’amicizia: “Si è infittita anche la linea dell’amicizia con l’altro protagonista, il commissario Nappi, interpretato da Enrico Ianniello“.

Daniele Liotti e i pericoli sul set

Lavorare e girare immersi nella natura e nei luoghi magici delle Dolomiti è davvero fantastico ma rappresenta anche dei pericoli. In particolare le scene a cavallo: “I terreni sui quali facciamo le galoppate sono impervi, con tante biche e radici. Mi è capitato di doverne fare una imprevista, partendo mi sono reso conto che la cinta della sella sotto la pancia del cavallo era lenta. Il cavallo ha sterzato per un pericolo, forse qualcosa l’ha impaurito, e io mi sono trovato sul suo fianco“, ha infine raccontato l’attore.