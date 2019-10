Daniele Liotti e Pilar Fogliati: il rapporto dopo Un passo dal Cielo

Pilar Fogliati e Daniele Liotti innamorati..ma solo sul set!

Pilar Fogliati e Daniele Liotti sono protagonisti di una appassionata storia d’amore sul set della fiction di Rai Uno Un passo dal Cielo ma nella vita reale pare non esserci niente tra i due. L’attrice ha appena ammesso di aver avuto una lunga relazione con Claudio Gioè (recentemente apparso nelle vesti di ‘fantasma’ in Rosy Abate) di cui conserva un bellissimo ricordo. Voci di gossip l’avevano data molto vicina a Daniele Liotti, ma la bella Pilar ha smentito il tutto ribandendo che con il bell’attore c’è soltanto una grande amicizia e una stima reciproca nata nella stupenda cornice delle Dolomiti dove è ambientata la fiction che vede Terence Hill tra i protagonisti. Anche perché la vita sentimentale di Daniele Liotti è al momento molto felice e impegnativa.

Secondo Pilar Daniele Liotti è: “Davvero una persona splendida”

In una lunga intervista al settimanale Confidenze Pilar Fogliati parla del rapporto che si è creato sul set con Daniele Liotti: “Io amo gli uomini semplici, schietti e integri e lui è un po’ così. Ma anche se Emma, il mio personaggio, ne è innamorata, noi siamo solo amici”. Vero è che comunque la Fogliati rimane una delle donne più invidiate della fiction italiana come racconta lei stessa: “A Roma molte donne mi fermano per chiedermi com’è Daniele Liotti…dicono di invidiarmi perché è bellissimo“. Possono stare tranquille le fan di Liotti: tra i due non c’è nulla!

“Sul set ho legato molto con Jenny De Nucci”

Pilar Fogliati ha raccontato di aver conosciuto sul set l’influencer Jenny De Nucci, una vera star tra le adolescenti. “Abbiamo fatto amicizia dopo che la mia sorellina, che ha 12 anni, mi ha telefonato eccitatissima chiedendomi se davvero avrei lavorato con lei”. La quinta stagione di Un passo dal Cielo sta avendo un grade successo di pubblico e con con un cast artistico così affiatato è un risultato più che normale. Non resta altro che seguire le nuove puntate e le nuove storie dei protagonisti.