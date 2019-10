Pilar Fogliati confessa: “Io e Claudio Gioè siamo stati insieme per 4 anni”

Pilar Fogliati chi è, l’attrice interpreta Emma Giorgi a Un Passo dal Cielo

Pilar Fogliati, che a Un Passo dal Cielo veste i panni di Emma Giorgi, è stata ospite a Vieni da Me nell’accogliente salotto televisivo di Caterina Balivo. Lì l’attrice si è raccontata. Giovanissima, classe 1992, Pilar vanta di una carriera brillante. Basti pensare che ha già recitato accanto a dei colossi come Sabrina Ferilli e Raoul Bova. Ma non solo, l’attrice ha avuto l’onore di lavorare anche con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada per la fiction Non dirlo al mio capo. Oltre al successo ottenuto grazie al piccolo (e grande) schermo, anche il web le ha portato fortuna. Qualche anno fa, infatti, Pilar postò un video su Instagram nel quale imitava i vari dialetti di Roma, da Guidonia a Ponte Milivio sino ad arrivare ai Parioli. Il filmato divenne virale e venne condiviso da tantissime persone. Per questo, Caterina Balivo l’ha voluto mostrare al pubblico di Vieni da Me scatenando tantissime risate.

Pilar Fogliati il rapporto con Daniele Liotti di Un Passo dal Cielo

Poi con Pilar si è passato ad analizzare i vari personaggi maschili che popolano il mondo dello spettacolo italiano. Per Pilar il migliore in assoluto è Carlo Verdone, non a caso con lui sogna di poter presto lavorare. Ma durante l’intervista, l’attrice originaria di Alessandria ha confessato che, da ragazzina, si era presa una cotta per Claudio Amendola. “Per me lui era l’uomo più affascinante del mondo. Ero innamorata di lui. Poi è una bellezza italiana, romana”, ha concluso ridendo. La Fogliati ha poi spiegato che porta il nome di ‘Pilar’ perché suo padre ha origini argentine mentre sua madre è italiane. A Un Passo dal Cielo, l’attrice sta ottenendo un gran successo è si è detta felice di lavorare accanto a Daniele Liotti che da definito essere una persona per bene: “Siamo colleghi e amici…viva il set!”.

Pilar Fogliati confessa: “Io e Claudio Gioè siamo stati legati per 4 anni e mezzo”

In seguito, la conduttrice è voluta passare al gossip. Da un po’ di tempo, infatti, si racconta che Pilar, tempo fa, è stata legata all’attore siciliano Claudio Gioè. Fino a questo momento non ne era arrivata nessuna conferma ma oggi, la Fogliati ha colto l’occasione per confessare che è tutto vero. “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra – ha rivelato Pilar a Caterina Balivo – La differenza d’età? ( i due si passano circa 14 anni), io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”.