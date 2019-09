Daniele Liotti famiglia allargata: “Un sogno realizzato”

Daniele Liotti figli: “Sono due sogni realizzati”

Funziona alla grande la famiglia allargata di Daniele Liotti. L’attore di Un passo dal cielo 5 è padre di due figli: Francesco, 20 anni, nato da una vecchia relazione ormai finita, e Beatrice, 2, avuta dall’attuale compagna Cristina D’Alberto, famosa per il ruolo di Greta in Un posto al sole. Di recente la coppia di attori è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in compagnia della piccola Beatrice e di Francesco, che vuole seguire le orme paterne e per questo sta studiando recitazione. Non solo: Liotti Junior ha già debuttato in una fiction Rai, La compagnia del cigno. Daniele supporta al cento per cento il suo primogenito e spera che possa avere una carriera lunga e sfavillante come la sua, che è divisa tra l’Italia e la Spagna. Dunque Francesco ha un ottimo rapporto con il padre e con la sua “matrigna”, che per via della maternità ha deciso di prendersi una pausa dal set.

Daniele Liotti felice dei figli Francesco e Beatrice

“È bellissimo vederli insieme. Sono due sogni realizzati e vederli crescere è il film più bello”, ha confidato Daniele Liotti a Diva e Donna. Il 48enne è un padre appagato e felice, che cerca di essere presente per i suoi figli nonostante i numerosi impegni di lavoro. L’attore è sempre stato molto restio a parlare della sua vita privata ma in una recente intervista a Vieni da me, il programma Rai di Caterina Balivo, non ha lesinato complimenti alla compagna Cristina D’Alberto, conosciuta grazie ad alcuni amici in comune. I due sono inseparabili da qualche anno anche se preferiscono vivere la loro storia d’amore lontano dal mondo del gossip e dei pettegolezzi.

Daniele Liotti non sposerà la compagna Cristina

Daniele Liotti non si è mai sposato e non è in programma un matrimonio con Cristina D’Alberto. L’interprete è contrario a questo sacramento: a suo dire, è un concetto superato. Sembra d’accordo Cristina, che nelle foto con il compagno appare sempre raggiante e sorridente. Segno che aver trovato il grande amore, pure senza nozze, basta e avanza.